Ehepaar hat 6 Kinder und 12 Enkelkinder

Die Familie von Goran Jovic und seiner Frau Zaklina ist ein leuchtendes Beispiel dafür, wie eine große Familie in Serbien erfolgreich geführt werden kann. Obwohl die Geburtenrate im Land ein wichtiges Thema ist, hat diese Familie es geschafft, nicht nur viele Kinder, sondern auch eine höchst erfolgreiche Erziehung zu haben.

„Kinder müssen sich schon früh an die Arbeit gewöhnen. Eltern machen einen Fehler, wenn sie alle Anforderungen des Kindes erfüllen“, sagt der Vater.

Jovic sagt, dass es in Serbien viele Vorurteile gibt, eines davon ist, dass Roma schlechte Menschen sind, weshalb ihre Kinder nicht mit jemandem aus einer Roma-Familie ausgehen sollten. Seine Tochter Valentina ist ein Beispiel dafür, dass es nicht ganz so ist. Sie hat in eine gute Familie eingeheiratet, er ist stolz auf alle vier Enkelkinder, besonders auf Mihajlo, der Trompete und Klavier spielt.

„Wir erwarten mindestens 20 Enkelkinder. Meine Einstellung ist: „Wo die Bienenstöcke wimmeln, da sind auch Bienen“, also gibt es nie genug Kinder. Wenn sie alle kommen, vergessen wir Schwierigkeiten, Schmerzen und Leiden. Wer eine Familie hat, der wird immer jemanden haben, der zu ihm kommt“, sagte der stolze Ehemann, Vater und Großvater Jovic.

Die Familie ist in der Landwirtschaft tätig und hat 22 Stück Großvieh sowie ein privates Unternehmen. Alle Kinder und Enkelkinder sind beschäftigt und lernen, wie man arbeitet. Goran sagt, dass es wichtig ist, dass Mütter ihren Töchtern und Vätern ihren Söhnen beibringen, wie man im Haushalt und auf dem Land arbeitet. Trotz der Schwierigkeiten, die durch die Herausforderungen des Lebens entstehen, sind sie stolz darauf, ein solch großes und eng verbundenes Netzwerk von Menschen zu haben, die immer zusammenhalten.

Goran legt großen Wert auf das korrekte Taschengeld für seine Kinder und gibt ihnen das Geld immer am Anfang der Woche. Er sagt, dass es Zweckmäßigkeit und Vorsicht erfordert, auf das Geld zu achten, das man seinen Kindern gibt. Jeder sollte darauf achten, dass Kinder nicht zu viel Geld erhalten, da dies dazu führen kann, dass sie unkontrolliert ausgegeben werden. Es ist wichtig, ihre Aktivitäten auf sozialen Medien zu überprüfen und darauf zu achten, dass sie nicht in Gefahr geraten.

„Heute sind es 1,70 Euro pro Tag. Es gibt Eltern, die ihren Kindern jeden Tag viel mehr geben, was ein Fehler ist. Wenn es zu viel Geld hat, wird das Kind an Orte gehen, an die es nicht gehen sollte. Von Zeit zu Zeit muss man die Kindern überwachen, sich den Inhalt ihrer Schultasche ansehen, ihr Verhalten in sozialen Netzwerken überwachen, weil sie eine große Gefahr darstellen“, verriet Jovic, was er bei der Kindererziehung berücksichtigte.

Goran Jovic und seine Familie sind ein Beispiel für eine große Familie in Serbien, die erfolgreich geführt wird. Trotz der vielen Herausforderungen, die mit einer so großen Familie einhergehen, sind sie stolz und glücklich und zeigen, dass es durchaus möglich ist, eine so große Familie aufzuziehen.