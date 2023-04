FSME: Wer seine Zecken-Impfung auffrischen lassen sollte

Die Zeckensaison hat begonnen und Zecken sind in ganz Österreich zu finden, auch in höheren Lagen aufgrund des Klimawandels.



Sie leben im Wald, hohem Gras und Gestrüpp sowie in lose liegendem Laub. Da Zecken sich von Tier- und Menschenblut ernähren, können sie verschiedene Krankheitserreger übertragen. Einer dieser Krankheitserreger ist das FSME-Virus, das zu Frühsommer-Meningoenzephalitis führen kann – einer Entzündung des Hirns und der Hirnhäute.

Kein Bundesland in Österreich ist frei von FSME. Der einzige wirksame Schutz vor einer Infektion ist die FSME-Impfung.



Die FSME-Impfung ist ab erstem Lebensjahr zugelassen und erfordert drei Impfdosen für die Grundimmunisierung. Die erste Auffrischungsimpfung sollte drei Jahre nach Beendigung der Grundeimmunisierung erfolgen. Danach sollte die Impfung alle fünf Jahre aufgefrischt werden, ab dem 60. Lebensjahr alle drei Jahre – vor Beginn der Zeckensaison.



Aktuelle Impfempfehlungen finden Sie im „Impfplan Österreich“. Ihr Arzt oder Apotheker berät Sie gerne ausführlich, welche Impfungen für Sie persönlich empfohlen werden.