Parkgebühren sollen verdoppelt werden

Autofahrer in Graz werden bald tief in die Tasche greifen müssen, um ihr Fahrzeug parken zu können. In der grünen und blauen Zone plant die Rathauskoalition eine Gebührenerhöhung, was das erste Mal seit fünf Jahren sein wird. Details zu diesem Thema sollen diese Woche in Verhandlungen erörtert werden.

Bisher gibt es insgesamt ungefähr 10.600 Parkplätze in der grünen Zone sowie 14.500 in der blauen Zone, auf denen Autofahrer künftig mehr bezahlen müssen. Die Stadt Graz erzielt jährlich etwa 18 Millionen Euro durch die Bewirtschaftung der Parkplätze in diesen Zonen. In Zukunft wird dieser Betrag jedoch höher ausfallen, das genaue Ausmaß hängt von der noch auszuhandelnden Anhebung ab.

Laut einem Arbeitspapier der Arbeitsgruppe, die von der Stadtregierung eingesetzt wurde und das am Montagnachmittag in einem Koalitionsausschuss diskutiert wurde, soll der Prozentsatz in der grünen Zone von 1,60 Euro auf zwei Euro angehoben werden, in der blauen Zone soll er bisherige zwei Euro auf 2,40 oder 2,60 Euro steigen. Es sei technisch nicht möglich, 2,50 Euro zu verlangen, wie es ursprünglich vorgesehen war, da Parkautomaten auf zehn-Cent-Münzen als kleinste Einheit ausgerichtet sind.

Ob dieser Vorschlag jedoch übernommen wird, ist derzeit Gegenstand von weiteren Verhandlungen. Eine Entscheidung über den Zeitpunkt der Preiserhöhung wurde noch nicht getroffen, allerdings soll sie vor dem Sommer erfolgen. Regierungsvertreter der KPÖ und der Grünen waren am Montag zu diesem Thema nicht bereit, Interviews zu geben, jedoch betonten sie in einer Aussendung, dass die Parkgebühren verantwortungsvoll angepasst werden sollen.