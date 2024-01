Ein Euro statt Spitzengehalt: Nikola Kalinic kehrt zu Hajduk Split zurück

In einer bewegenden Geste der Loyalität und Liebe zum Spiel hat der renommierte Fußballspieler Nikola Kalinic seine Rückkehr zu seinem Heimatverein HNK Hajduk Split angekündigt. Ein symbolischer Euro ist sein Gehalt – ein klares Zeichen, dass es ihm nicht ums Geld geht.

Nikola Kalinic, ein Name, der in der Fußballwelt weithin bekannt ist. Mit Stationen bei den Blackburn Rovers, AC Milan, AC Fiorentina und Atletico Madrid hat der kroatische Stürmer seine Spuren in der internationalen Fußballszene hinterlassen. 42 Einsätze für die kroatische Nationalmannschaft unterstreichen seine Klasse und Erfahrung.

HNK Hajduk Split

Doch seine Wurzeln liegen bei HNK Hajduk Split, dem Verein, der ihn 2009 für eine beachtliche Ablösesumme von sieben Millionen Euro an die Blackburn Rovers verkaufte. Nach einer kurzen Pause kehrte Kalinic im Winter 2022 zu Hajduk zurück, um seinen Jugendverein zu unterstützen.

Gehalt von 1 Euro

„Ich habe in meinen drei Jahren bei Hajduk viele Verträge abgeschlossen, aber das war die einfachste Vereinbarung“, erzählte Mindaugas Nikolicius, der Sportdirektor von Hajduk Split, bei einem Medientermin. „Nikola ist nicht wegen des Geldes zurückgekommen. Wir einigten uns auf ein Gehalt in Höhe von einem Euro. Er möchte Hajduk wirklich helfen, er möchte den Titel gewinnen und ist nur deshalb zurückgekommen.“

Aktuell führt Hajduk Split die Tabelle an, dicht gefolgt von HNK Rijeka und Dinamo Zagreb. Mit seinem Einsatz und seiner Erfahrung könnte Kalinic zum entscheidenden Faktor im Titelrennen werden.

Gleich zum Frühjahrsauftakt wartet eine große Herausforderung auf Hajduk: das Spitzenspiel gegen HNK Rijeka. Es sind solche Spiele, die die Saison entscheiden können. Hajduk Split, der letzte Meistertitel liegt 19 Jahre zurück, hat allerdings den Pokalsieg 2023 vorzuweisen. Mit Kalinic in ihren Reihen streben sie nun nach weiteren Titeln.