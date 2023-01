Ein niederländischer Hacker hat die Daten aller Österreicher gestohlen?!

Der im November festgenommene niederländische Hacker bot den vollständigen Namen, die Adresse und das Geburtsdatum fast aller Bürger Österreichs zum Kauf an, teilte die österreichische Polizei mit.

„Der festgenommene Hacker bot all diese Daten im Mai 2020 in einem Online-Forum zum Verkauf an und präsentierte sie als vollständigen Namen, Geschlecht, vollständige Adresse und Geburtsdatum wahrscheinlich aller Bürger in Österreich“, berichtete die Polizei in einer Erklärung und fügte hinzu dass die Ermittler die Echtheit des Angebots bestätigten.

In dieser Datei befinden sich fast neun Millionen Datensätze, während Österreich etwa 9,1 Millionen Einwohner hat.

Der Hacker habe auch „ähnliche Datensätze“ aus Italien, den Niederlanden und Kolumbien zum Verkauf angeboten, teilte die österreichische Polizei mit und erklärte, dass keine weiteren Details verfügbar seien.

„Da diese Daten im Internet frei verfügbar waren, muss unbedingt davon ausgegangen werden, dass sich diese Daten ganz oder teilweise unwiderruflich in den Händen von Kriminellen befinden“, sagte die Polizei, die davon ausgeht, dass einige Unbekannte bereits dafür bezahlten.

Der mutmaßliche 25-jährige Hacker wurde in einer Wohnung in Amsterdam festgenommen und war schon der internationalen Polizei bekannt. Er wird von der niederländischen Polizei und den Justizbehörden untersucht. Der Sprecher der österreichischen Polizei fügte hinzu, dass die Ankündigung erst jetzt erfolgt sei, um diese Ermittlungen nicht zu stören.

Die Polizei hat die Konsequenzen für die Datensicherheit der Österreicher nicht spezifiziert, berichtet Reuters.