Einkaufen und Pakete abholen: Post & SPAR arbeiten jetzt zusammen

SPAR und die Post bringen den Paketversand direkt vor die Supermarkttür. Die ersten 24/7-Stationen sind bereits in Betrieb – über 100 weitere folgen österreichweit.

Eine neue Serviceerweiterung steht für Kunden in Österreich bevor: SPAR Österreich und die Österreichische Post AG haben eine Zusammenarbeit zur Installation von rund um die Uhr zugänglichen Poststationen vor SPAR-Filialen bekannt gegeben. Den Anfang macht eine Station beim EUROSPAR in Wien-Meidling, Sagedergasse 13, die bereits seit Anfang September 2025 in Betrieb ist. Mit etwa 140 Fächern ausgestattet, ermöglicht sie Kunden jederzeit den Versand und die Abholung von vorfrankierten Paketen, einschließlich Retouren und Paketmarken.

Die Möglichkeit, mehrere Erledigungen an einem Ort zu kombinieren, verbessert die Lebensqualität und spart wertvolle Zeit, betont Hans K. Reisch, Vorstandsvorsitzender der SPAR AG, und kündigt über 100 Post-Paketstationen vor SPAR-Märkten an. Walter Oblin, Generaldirektor der Österreichischen Post AG, sieht in dem Projekt einen wichtigen Schritt: „Mit den neuen Stationen setzen wir einen Meilenstein in unserer Serviceoffensive.“ Kundinnen und Kunden profitieren von maximaler Flexibilität, und gleichzeitig stärken wir die Nahversorgung in ganz Österreich.

Das Konzept ist nicht völlig neu am österreichischen Markt: Die Post betreibt bereits ähnliche Kooperationen mit HOFER und OMV, wo Kunden ebenfalls ihre Postgeschäfte mit dem Einkauf oder Tanken verbinden können. Die Partnerschaft mit SPAR erweitert jedoch das Angebot deutlich und bringt die 24/7-Paketstationen in direkter Nähe zu Supermärkten.

Standorte in Wien

Die Expansion des Projekts sieht die Errichtung von deutlich mehr als 100 neuen Poststationen in ganz Österreich vor. Für die ersten Standorte liegen bereits konkrete Pläne vor, deren Umsetzung in den nächsten Wochen erfolgen soll. In Wien entstehen sechs neue Stationen: in Wien-Simmering, Geiselbergstraße 49, in der bereits erwähnten Sagedergasse 13 in Wien-Meidling, in Wien-Floridsdorf, Prager Straße 145 sowie Pastorstraße 18, und in Wien-Donaustadt, Anton-Sattler-Gasse 115A sowie Hirschstettner Straße 13.

Niederösterreich erhält drei Standorte: zwei in St. Pölten – in der Herzogenburger Straße 105 und in St. Pölten-Wagram in der Purkersdorfer Straße 31 – sowie einen in Pottenbrunn in der Pottenbrunner Hauptstraße 75. Im Burgenland wird eine Station in Zurndorf, Am Leithafeld 34, eingerichtet.

Weitere Bundesländer

Die Steiermark bekommt zwölf Standorte: in Graz in der Moserhofgasse 44 und der Kärntner Straße 451, in Gratkorn in der Dr.-Karl-Renner-Straße 8, in Judendorf in der Gratweiner Straße 75, in Peggau in der Karl-Thomann-Straße 2, in St. Marein bei Graz, Markt 138, in Ligist, Steinberg 237a, in Mitterdorf, Grazer Straße 54, in St. Barbara im Mürztal, Untere Hauptstraße 19, in Trieben, Europastraße 10, in Murau, Keltensiedlung 108 und in Liezen, Ausseer Straße 58.

Kärnten führt mit sechzehn geplanten Standorten: fünf in Klagenfurt – in der Feldkirchnerstraße 120, der Fischlstraße 1, der Lodengasse 22, der Völkermarkter Straße 142 und der Waidmannsdorfer Straße 4 – sowie in Klagenfurt-Viktring, Keutschacher Straße 120, in Krumpendorf, Hauptstraße 217, in Althofen, 10.-Oktober-Straße 26, in Gurk, Geschäftsstraße 2, in Brückl, Kirchweg 4, in Villach an vier Standorten – in der Auer-von-Welsbach-Straße 22, der Dreschnigstraße 34, der Millesistraße 10 und der Treffner Straße 1 – sowie in Landskron, Ossiacher Straße 27 und in Radenthein, Stadionstraße 4.

Die neue Kooperation ist Teil der Digitalisierungs- und Serviceoffensive der Österreichischen Post AG und stärkt gleichzeitig die Position von SPAR als Nahversorger.