Eishockey & Baseball: US & Kanada-Profisportler mit Balkanwurzeln! (GALERIE)

Es gibt bestimmte Sportarten, die bei uns in Europa eher ungewöhnlich sind, während sie in den USA oder Kanada seit Jahren nur so boomen. Es ist daher auch wenig verwunderlich, dass Athleten mit Balkan-Wurzeln über dem Atlantik in genau diesen Disziplinen brillieren. Wir haben euch die besten Eishockey- und Baseballspieler herausgesucht…



Milan Lucic Der kanadische

Milan Lucic

Der kanadische Eishockeystürmer Milan Lucic befindet sich derzeit auf der absoluten Überholspur. Der 30-jährige Kanadier mit serbischen Wurzeln, steht seit Juli 2016 bei den Edmonton Oilers in der National Hockey League unter Vertrag. Zuvor spielte er von 2007 bis 2015 für die Boston Bruins und holte mit ihnen 2011 sogar den Stanley Cup, der als wichtigste Eishockeytrophäe der Welt gilt.

Bei Lucic handelt es sich zudem um den Neffen der serbisch-kanadischen Eishockeylegende Dragan „Dan“ Kesa. Der ehemalige Profi-Eishockeyspieler, war in der National Hockey League für die Vancouver Canucks, die Dallas Stars, die Pittsburgh Penguins und die Tampa Bay Lightning aktiv.

Lucic ist Vater von drei Kindern und seit 2012 mit Brittany Carnegie verheiratet.

