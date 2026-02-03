Epstein-Skandal: Ehepaar Clinton zu Aussage unter Eid bereit

Bill und Hillary Clinton haben ihre Bereitschaft signalisiert, im Zusammenhang mit der Jeffrey-Epstein-Affäre vor dem zuständigen Kongressausschuss auszusagen. Diese Entscheidung des ehemaligen US-Präsidenten und der früheren Außenministerin erfolgte unter dem Druck einer möglichen Anklage durch das US-Justizministerium.

Im Repräsentantenhaus war bereits eine Abstimmung über eine entsprechende Empfehlung in Vorbereitung, die jedoch nach der Zusage des Ehepaars vom verantwortlichen Komitee vorerst ausgesetzt wurde.

Vorherige Weigerung

Das Ehepaar Clinton hatte sich zuvor geweigert, vor dem mehrheitlich republikanisch besetzten Ausschuss zu erscheinen. Die Rechtsvertreter der Clintons führten an, dass bereits „vorsorglich und freiwillig“ sämtliche verfügbaren Informationen an die Abgeordneten übermittelt worden seien. Ein Sprecher des Ex-Präsidenten bekräftigte, dass beide „unter Eid ausgesagt haben, was sie wissen“, dies sei den Kongressmitgliedern jedoch „gleichgültig“ gewesen.

Auf der Plattform X erklärte der Sprecher des früheren Präsidenten, das Ehepaar Clinton sehe der Gelegenheit entgegen, „einen Präzedenzfall zu schaffen, der für alle gilt“.