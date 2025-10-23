„Erst Gemüse, dann Dessert“: Experten warnen vor beliebtem Elterntrick

Brokkoli gegen Nachtisch – der tägliche Verhandlungsmarathon am Esstisch fordert Eltern heraus. Doch die beliebte Belohnungstaktik könnte mehr schaden als nutzen.

Gesundes Essen für Kinder attraktiv zu machen, stellt viele Eltern vor eine Herausforderung. Obwohl die gesundheitlichen Vorteile von Spinat, Karfiol und anderen Gemüsesorten unbestritten sind, lassen sich Kinder durch reine Vernunftargumente selten zum Verzehr motivieren. Zahlreiche Eltern greifen deshalb zu fragwürdigen Methoden: Sie locken mit Belohnungen.

Eine weit verbreitete elterliche Strategie kennen viele aus eigener Erfahrung: „Wenn du deinen Brokkoli aufisst, darfst du anschließend einen Nachtisch haben.“ Diese Art der Belohnung erscheint zunächst als praktische Lösung im Umgang mit wählerischen Kindern, die gesundem Essen skeptisch gegenüberstehen. Tatsächlich zeigen sich anfangs auch gewisse Erfolge.

Problematische Belohnungen

Doch die Verwendung von Lebensmitteln als Verhandlungsobjekt kann auf lange Sicht kontraproduktiv wirken und die Entwicklung eines gesunden Essverhaltens sogar behindern.