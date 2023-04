Erstickungsgefahr: Unilever stoppt Verkauf von Zahnbürsten

Mentadent ruft Kids Milchzahnbürsten für 2 bis 6 Jährige zurück. Es soll Erstickungsgefahr herrschen.

Das Tochterunternehmen der Unilever Austria, Mentadent, zieht eine Charge der beliebten Kinderzahnbürsten Kids Milchzahnbürste für Zwei- bis Sechsjährige zurück. Aufgrund der geringen Größe können die Verschlusskappen der Zahnbürsten von sehr kleinen Kindern verschluckt werden. Daher besteht Erstickungsgefahr bei diesem Produkt.

Der Verkauf dieser Zahnbürsten für Kinder wurde gestoppt. (FOTO: Unilever Austria GmbH)

Den Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, rät Mentadent die Entsorgung der Kunststoffkappe. Zudem sollen Erziehungsberechtigte sicherstellen, dass Kleinkinder keinen Zugang mehr zu dieser Kappe haben. Das Unternehmen versichert in seiner Presseaussendung: „Die Zahnbürste selbst kann weiterhin sicher verwendet werden.“

Rückgabe

Die Rückgabe des Produktes gestaltet sich allerdings ein wenig schwieriger als sonst bei Warenrückrufen üblich. Im Normalfall kann man ein Produkt bei einem Warenrückruf auch ohne Rechnung an der Kassa abgeben und erhält sein Geld zurück. In diesem Fall bittet das Unternehmen die Kunden, sich für eine Rückerstattung an den Unilever Konsumentenservice zu wenden. Diesen erreicht man telefonisch unter der kostenlose Servicenummer 0800 208 526 (Mo-Fr, 09:00 – 17:00 Uhr) oder per Email über unilever.oesterreich@unilever.com.

Andere Mentadent-Zahnbürsten sind nicht betroffen. Das österreichische Sozialministerium ist informiert.