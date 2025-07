Europas schönster Sandstrand liegt auf dem Balkan – fast niemand kennt ihn

Bulgarien beherbergt eine Vielzahl von Stränden, die jedes Jahr zahllose Touristen aus aller Welt anziehen. Doch einer dieser Strände sticht mit seiner idyllischen Schönheit und Ruhe aus der Masse heraus. Bolata, ein Strand an der nördlichen bulgarischen Schwarzmeerküste, wird seit Jahren auf den Listen der schönsten Strände Europas geführt und bietet seinen Besuchern ein unvergessliches Erlebnis.

Der Strand Bolata liegt in einer gleichnamigen Bucht und ist Teil des Naturschutzgebietes Kaliakra. Umgeben von einer malerischen Landschaft, zeichnet sich Bolata durch seine friedliche Atmosphäre und Abwesenheit großer Menschenmengen aus. Im Gegensatz zu vielen anderen bulgarischen Stränden, die von Touristenmassen bevölkert sind, findet man hier noch keine Autos mit ausländischen Kennzeichen in Schlangen.

Die nächstgelegene Siedlung, das Dorf Bulgarevo, liegt etwa fünf Kilometer entfernt. Auch die Stadt Kavarna befindet sich in der Nähe, sodass Bolata leicht mit dem eigenen oder einem gemieteten Auto erreicht werden kann.

Bolata besticht durch seinen halbkreisförmigen Sandstrand, der sich hervorragend für einen Sommerurlaub eignet. Dank der beiden Wellenbrecher ist das Wasser dort seicht und ohne große Wellen.

Dies macht den Strand zur idealen Wahl für Besucher, die nicht besonders geübte Schwimmer sind oder einfach in einer ruhigen Umgebung entspannen möchten.

In den heißesten Monaten, von Juni bis August, liegen die Temperaturen in Bolata im Durchschnitt zwischen 26 und 30 Grad Celsius. Während der Sommersaison gibt es in Strandnähe mehrere Bars, die Erfrischungen anbieten. In den übrigen Monaten sollten Besucher jedoch daran denken, sich vor dem Aufbruch nach Bolata mit Erfrischungen und Verpflegung einzudecken.

Bolata ist zweifellos ein Geheimtipp für all jene, die auf der Suche nach einem ruhigen und malerischen Strand sind, der sich von den überlaufenen Touristenmagneten abhebt. Wer sich für einen Besuch in diesem Naturparadies entscheidet, wird sicherlich nicht enttäuscht sein.