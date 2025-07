Flammen-Inferno: Beliebter Kroatien-Strand in Flammen

Ein Großbrand wütete in der Nacht auf Freitag auf der kroatischen Insel Brač und erfasste auch den bei Urlaubern beliebten Strand „Zlatni Rat“, bekannt als „Goldenes Horn“. Die Flammen breiteten sich aufgrund der Windverhältnisse rasch aus und bedrohten mehrere Objekte, darunter Hotelanlagen, Wohngebäude und einen Campingplatz.

Feuerwehrkommandant Nikola Martinovic erklärte gegenüber „24sata“: „Gegen 3 Uhr Morgens erhielten wir die Meldung über ein Feuer im dichten Kiefernwald oberhalb des Strandes Zlatni Rat“. Die Einsatzkräfte mussten sowohl ein Hotel als auch einen Campingplatz räumen.

Umfangreiche Löscharbeiten

Derzeit bekämpfen 56 Feuerwehrleute mit 22 Einsatzfahrzeugen den Brand. Zur Unterstützung wurde auch ein Löschflugzeug angefordert. Das Feuer hat eine Fläche von etwa 40 Hektar erfasst.

Die Einsatzkräfte konnten den Brand gegen 6 Uhr morgens unter Kontrolle bringen, sodass keine Gefährdung für Menschen mehr besteht.

Die Löscharbeiten werden voraussichtlich den gesamten Tag sowie die folgende Nacht andauern.

Tourismusbetrieb läuft weiter

Trotz des Schreckens in der Nacht gibt es keine gravierenden Schäden an der touristischen Infrastruktur auf Brač. Das beliebte Zlatni Rat Beach Resort und andere Hotels in Bol sind weiterhin geöffnet und empfangen Gäste wie gewohnt. Die bekannten Strandbars und Freizeiteinrichtungen am Zlatni Rat stehen Besuchern uneingeschränkt zur Verfügung.

Aktuelle Berichte von Urlaubern bestätigen, dass die Natur rund um den Strand weitgehend intakt geblieben ist. Das charakteristische Kiefernwald-Areal zeigt keine sichtbaren langfristigen Schäden. Auch die Wasserqualität bleibt unverändert hoch, sodass der Badebetrieb ohne Einschränkungen weitergehen kann.

