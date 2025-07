Baby auf Disco-Toilette geboren – jetzt greift Jugendamt ein

Ein Neugeborenes, das überraschend auf der Toilette einer Saarbrücker Diskothek zur Welt kam, lebt nun bei Pflegeeltern. Die Behörden prüfen seine Zukunft.

Das in einer Saarbrücker Diskothek geborene Baby befindet sich nun vorübergehend in der Obhut einer Pflegefamilie. Die Zukunft des Kindes ist derzeit noch ungewiss. Ein Sprecher des Regionalverbandes Saarbrücken erklärte, dass ein Familiengericht über den weiteren Verbleib des Neugeborenen entscheiden werde – entweder kehre es zur Mutter zurück oder bleibe dauerhaft in einer Pflegefamilie. Die Zeitung „Rheinpfalz“ hatte zuvor über den Fall berichtet.

Die ungewöhnliche Entbindung auf der Toilette eines Clubs in Saarbrücken hatte Ende Juni für Aufsehen gesorgt. Neben dem Rettungsdienst wurde auch die Polizei alarmiert, die umgehend Untersuchungen einleitete, um die genauen Umstände dieser außergewöhnlichen Geburt zu untersuchen. Weder zum Alter der Mutter noch zum Geschlecht des Säuglings wurden Informationen veröffentlicht.

Behördliche Maßnahmen

Unmittelbar nach der Geburt übernahm das Jugendamt des Regionalverbandes Saarbrücken die Verantwortung für das Neugeborene. Der Sprecher erläuterte, dass solche Schritte erfolgen, wenn in der jeweiligen Situation ein dringender Verdacht auf Gefährdung des Kindeswohls bestehe. Zu den spezifischen Hintergründen konnte er keine Angaben machen.

Nach der Geburt wurden Mutter und Kind zunächst in ein Krankenhaus gebracht. Nach seiner Entlassung aus der medizinischen Betreuung kam der Säugling in eine Bereitschaftspflegefamilie, wie der Sprecher in Saarbrücken mitteilte.

Aktuelle Situation

In den Fall ist auch der Saarpfalz-Kreis involviert, da die Mutter dort ihren Wohnsitz hat. Eine Sprecherin aus Homburg informierte, dass das dortige Jugendamt mit der Mutter in Verbindung stehe und einen kooperativen Austausch über die Zukunft des Kindes bestätige.

Dem Neugeborenen gehe es den Umständen entsprechend gut.

Ermittlungen abgeschlossen

Wie nun bekannt wurde, hat die Polizei ihre Ermittlungen zu den genauen Umständen der Geburt inzwischen abgeschlossen. Details werden aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht veröffentlicht. Das Jugendamt des Saarpfalz-Kreises bestätigt weiterhin einen kooperativen Kontakt mit der Mutter des Kindes, während das Familiengericht über den dauerhaften Verbleib des Babys entscheiden wird.

