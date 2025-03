Eurovision Song Contest: Bosnischer „Pinkove Zvezdice“-Star singt für Kroatien!

Ein bosnischer Sänger beeindruckte 2016 bei Pinkove zvezdice mit „Sto te nema„. Nach Umzügen und Herausforderungen triumphierte er schließlich bei Dora und vertritt Kroatien beim Eurovision Song Contest.

Der talentierte 21-jährige Sänger aus Bosnien, der 2016 den Wettbewerb Pinkove zvezdice für sich entschied, hinterließ mit seiner Interpretation des Songs „Sto te nema“ einen bleibenden Eindruck. Seine Darbietung bewegte die gesamte Jury, bestehend aus Leontina Vukomanovic, Jelena Tomasevic, Goca Trzan, Milan Stankovic und Hari Varesanovic, zu Tränen. Dank seiner außergewöhnlichen Stimme erregte er viel Aufmerksamkeit und trat nach seinem Triumph gemeinsam mit Ana Rucner auf. Zudem war er als Gast bei Konzerten verschiedener regionaler Musikgrößen zu sehen.

Karriere in Berlin und Zagreb

In den Jahren danach veröffentlichte er mehrere Songs und entschied sich, nach Berlin zu ziehen, um dort seine Ausbildung fortzusetzen. Doch dann entschloss er sich kurzerhand, nach Zagreb zu wechseln. Im Jahr 2022 trat er erneut beim Wettbewerb Dora an, diesmal mit dem Lied „Moli za nas„. Trotz hoher Erwartungen und Vorhersagen, dass er gewinnen würde, musste er sich mit einem anderen Ergebnis zufriedengeben, als Mia Dimisic den Sieg errang.

Im Jahr darauf sorgte er für Aufsehen, als er in einem Interview gestand, in einem Fast-Food-Restaurant in der kroatischen Hauptstadt zu arbeiten, um seinen Lebensunterhalt zu sichern. Schließlich nahm er erneut am Wettbewerb Dora teil und konnte diesmal mit dem Song „Poison Cake“ den Sieg erringen.