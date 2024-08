Ex-Frau als Trauzeugin: Serbische Hochzeit geht viral!

In einer Welt, wo traditionelle Hochzeitsbräuche stets neu interpretiert werden, sorgt eine Hochzeit in Serbien für besonderes Aufsehen: Hier fungierte die Ex-Frau des Bräutigams als Trauzeugin. Die Geschichte rund um diese unkonventionelle Konstellation ging schnell in den sozialen Netzwerken viral und wurde bereits über zwei Millionen Mal auf TikTok angesehen, wo die Braut, Tamara Puric, den außergewöhnlichen Moment festhielt.

Hinter den Kulissen einer viralen Hochzeit

Beim Standesamt in Serbien zeichnete ein Video den Moment fest, in dem die Trauzeugin – die Ex-Frau des Bräutigams – ihre Unterschrift leistet. Die Heiterkeit, mit der sie ihre einzigartige Beziehung zum Bräutigam beschreibt, während ihr gemeinsames Kind filmt, fügt der Szene eine besondere Note hinzu. „Wir sind… gute Freunde, ich meine, wir lieben uns“, sagt sie, woraufhin Gelächter im Raum erklingt.

Diese Szene, die traditionelle Vorstellungen von Familie, Liebe und Freundschaft aufrüttelt, hat nicht nur online für Furore gesorgt, sondern auch unterschiedlichste Reaktionen hervorgerufen. Von Überraschung bis hin zu lobenden Anerkennungen für das gute Verhältnis gehen die Kommentare auf den sozialen Medien.

Die Gemeinschaft reagiert

Nutzerkommentare reichen von humorvollen Bemerkungen wie „Wenn deine Ex sagt, es macht ihr nichts aus, deine Trauzeugin zu sein“, über Erstaunen darüber, dass das Leben manchmal wirklich „Rock ’n‘ Roll“ ist, bis hin zur Bewunderung. „Die Trauzeugin ist eine Legende“, „Was haben sie bloß in ihm gesehen?“ und „Dies scheint nur bei uns möglich zu sein“, spiegeln die Online-Statements die Vielfalt der Meinungen wider.

Diese Geschichte zeigt, dass die Definition von Familie und Freundschaft flexibel ist und Liebe in vielen Formen existiert. Die Anekdote dieser serbischen Hochzeit bietet einen Einblick in die sich wandelnden sozialen Strukturen und die Bedeutung von Beziehungen jenseits konventioneller Grenzen.

