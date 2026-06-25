Fake-Fans, Bot-Farmen, gekaufte Hypes – hinter dem Erfolg mancher Musikstars steckt ein System, das die Branche erschüttert.

Die Musikbranche befindet sich in einer tiefen Krise – und ausgerechnet jene Plattformen, die einst als Sprungbrett für aufstrebende Künstler gefeiert wurden, stehen nun im Verdacht, systematisch zur Manipulation missbraucht zu werden. Auf Instagram, TikTok und vergleichbaren Netzwerken melden sich immer mehr Musiker zu Wort: Sie sprechen von wachsendem Druck, existenziellen Ängsten, Erschöpfung und dem Eindruck, gegen ein gezielt verzerrtes System kaum noch eine Chance zu haben.

Parallel dazu sehen sie sich mit KI-generierter Musik, mageren Streaming-Erlösen, wegbrechenden Konzerteinnahmen und steigenden Produktionskosten konfrontiert. Was vielen Konsumenten dabei nicht bewusst ist: Allein die professionelle Produktion eines einzigen Songs verschlingt häufig 2.000 Euro oder mehr – noch bevor die erste Note öffentlich zu hören ist. Angesichts von Spotify-Vergütungen zwischen 0,003 und 0,005 Euro pro Stream (Branchenanalysen verorten den Median bei rund 0,004 Euro) und schrumpfenden Live-Gagen ist es kaum möglich, diese Investition wieder einzuspielen. Erschwerend hinzu kommt: Seit 2024 muss ein Song mindestens 1.000 Streams in zwölf Monaten erreichen, um überhaupt Tantiemen aus dem Lizenzzahlungspool zu erhalten.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Manipulierte Karrieren

Das ARD-Format „Pop Secret Stories“ nimmt sich dieses Phänomens an und beleuchtet unter anderem den rasanten Aufstieg der New Yorker Band Geese – vom Geheimtipp der Indie-Szene bis auf die großen Bühnen der Welt. Das US-Magazin „Wired“ stellte dabei die Frage, ob hinter diesem Karrieresprung tatsächlich nur Talent und glückliche Fügung stehen. Die Antwort fällt ernüchternd aus: Offenbar entscheiden spezialisierte Agenturen maßgeblich darüber, wer zum nächsten großen Namen der Branche wird.

Im Zentrum des ARD-Beitrags steht die Agentur Chaotic Good Projects, die laut vorliegenden Berichten nicht nur mit Geese zusammenarbeitet, sondern auch mit Künstlern wie Justin Bieber, Zara Larsson oder Sombr in Verbindung gebracht wird. Das Geschäftsmodell basiert darauf, gezielt Aufmerksamkeit zu erzeugen, öffentliche Wahrnehmung zu steuern und soziale Netzwerke als Verstärker einzusetzen. Zu den eingesetzten Mitteln sollen gefälschte Fan-Accounts, Meme-Seiten, koordinierte Beiträge sowie massenhaft platzierte positive Kommentare zählen – alles mit dem Ziel, einen organisch wirkenden Hype zu simulieren.

Ergänzt werden diese Methoden durch sogenanntes „Clipping“, bei dem identische Clips so lange und so oft gepostet werden, bis sie viral gehen, sowie durch die gezielte Platzierung von Songs über TikTok-Sounds, Instagram Reels und YouTube Shorts. Auch andere Unternehmen wie Byword oder Floodify werden in diesem Zusammenhang thematisiert. Ein ehemaliger CEO einer solchen Firma behauptet, bis zu 90 Prozent der Inhalte in unseren Social-Media-Feeds seien das Ergebnis gezielt gesteuerter Kampagnen.

Blakes Abrechnung

Musiker James Blake hat die Debatte mit einem viralen Beitrag auf den Punkt gebracht: „Man kann keiner Rezension mehr vertrauen, weil Blogs und Magazine kein Geld mehr verdienen und Journalisten inzwischen von Labels bezahlt werden. Man kann keinem Kommentarbereich mehr vertrauen, weil er voller gefälschter Fan-Accounts ist, die Dinge wie ‚OMG, diese Stimme!‘ schreiben, um einen Mitläufer-Effekt zu erzeugen.“

Auf Instagram ergänzte er: „Man kann YouTube-Zahlen nicht vertrauen, weil Labels sie kaufen. Man kann Streaming-Zahlen nicht vertrauen, weil Labels Bot-Farmen bezahlen, um die Reichweite und Auffindbarkeit künstlich zu steigern. Man kann nicht einmal mehr sicher sein, dass ein Song überhaupt von Menschen gemacht wurde.“ Dennoch richtet Blake auch ein aufmunterndes Wort an jene Kollegen, die angesichts dieser Zustände an sich selbst zu zweifeln beginnen: „Wenn du Künstler bist, dann denk daran: Im Jahr 2026 gibt es keinen einzigen Teil dieses Systems, der nicht manipuliert oder gefälscht wird. Wahrscheinlich läuft es für dich besser, als du denkst.“