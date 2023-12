Familie findet süße Überraschung im Weihnachtsbaum (VIDEO)

In Lexington hatte eine Familie einen ungewöhnlichen Gast über die Weihnachtsfeiertage. Eine lebendige Eule hatte es sich im festlich dekorierten Christbaum gemütlich gemacht und blieb dort vier Tage lang unbemerkt.

Madeline White, die Tochter der Familie, berichtete auf Tiktok, wie ihre Mutter den Weihnachtsbaum liebevoll mit einer Lichterkette und anderen Dekorationen schmückte. Vier Tage lang blieb die kleine Eule unentdeckt. Michelle White, die Mutter, vermutet, dass der Vogel sich leise von einer Seite des Baumes zur anderen bewegte und deshalb während des Schmückens nicht bemerkt wurde. Auch die drei Hunde der Familie schienen nichts Ungewöhnliches zu bemerken.

Vom Teppichreiniger bemerkt

Die Aufdeckung des gefiederten Mitbewohners kam von einem unerwarteten Helden – dem professionellen Teppichreiniger Bobby Hayes. Während eines seiner Geräte in Betrieb war, bemerkte er eine Bewegung im Baum. Zu seiner Überraschung entdeckte er die Eule, die von einem unteren Zweig höher ins Geäst kletterte. Die Familie war zu dieser Zeit nicht zu Hause, daher informierte er Michelle White über seinen außergewöhnlichen Fund. Mit Geschick und Vorsicht fing er die Eule und setzte sie im Garten der Familie wieder aus.

Die Geschichte der Whites ist nicht die einzige ihrer Art. Bereits 2019 sorgte eine ähnliche Begebenheit für Aufsehen, als eine kleine Eule tagelang im Weihnachtsbaum einer Familie in Newnan, Georgia, nistete. Auch die berühmte Fichte vor dem Rockefeller Center in New York diente bereits einer Eule als Unterschlupf.