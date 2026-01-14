Fast fünf Milliarden Mark aus dem Ausland: Wie sehr Bosnien und Herzegowina von seiner Diaspora lebt

Milliardenströme aus dem Ausland fließen nach Bosnien und Herzegowina. Die Diaspora erweist sich als unverzichtbarer Wirtschaftsmotor für das Land.

Die bosnisch-herzegowinische Diaspora zählt zu den wichtigsten Wirtschaftsmotoren ihrer Heimat. Wie aktuelle Zahlen belegen, liegt Bosnien und Herzegowina europaweit auf dem zweiten Platz, was den Überschuss an persönlichen Überweisungen aus dem Ausland und deren Anteil am Bruttoinlandsprodukt betrifft. Dies geht aus einer kürzlich veröffentlichten Eurostat-Analyse hervor.

Laut Auskunft der Zentralbank von Bosnien und Herzegowina flossen in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 rund 4,3 Milliarden Mark an laufenden Überweisungen ins Land – ein Plus von etwa 156 Millionen Mark gegenüber dem Vergleichszeitraum 2024. Diese Zahlen widerlegen Befürchtungen, wonach die viel diskutierten Finanzkrisen den Wohlstand bosnisch-herzegowinischer Familien im westlichen Ausland ernsthaft gefährdet hätten.

Sollte sich der positive Trend im letzten Quartal 2025 fortgesetzt haben, dürfte die Gesamtsumme der laufenden Überweisungen die 5-Milliarden-Mark-Grenze deutlich überschreiten. Bei genauerer Betrachtung der Überweisungskategorien dominieren die persönlichen Geldtransfers aus dem Ausland mit 3,262 Milliarden Mark per Ende September 2025 – ein beachtlicher Anstieg um 196 Millionen Mark gegenüber den 3,066 Milliarden im Vergleichszeitraum 2024.

Unter den weiteren Überweisungsarten nehmen Rentenzahlungen mit 947 Millionen Mark den Spitzenplatz ein. Da diese Zahlen nur die ersten drei Quartale abbilden, dürften die Jahresenddaten noch eindrucksvoller ausfallen.

Rekordüberweisungen 2025

Alles deutet darauf hin, dass 2025 ein Rekordjahr für die finanziellen Beziehungen zwischen der bosnisch-herzegowinischen Diaspora und ihren Familien in der Heimat wird. Dies wirkt sich entscheidend auf den Wert der im Land produzierten Güter und Dienstleistungen – also das Bruttoinlandsprodukt (BIP) – aus. Die wirtschaftliche Bedeutung der Diaspora für Bosnien und Herzegowina wird auch durch kürzlich veröffentlichte Eurostat-Daten eindrucksvoll belegt.

Eine von Eurostat erstellte Karte zeigt den Einfluss persönlicher Überweisungen auf die Volkswirtschaften der EU-Länder, der EFTA-Staaten und der EU-Beitrittskandidaten. Daraus geht hervor, dass Bosnien und Herzegowina hinter dem Kosovo den zweiten Platz beim Überschuss an persönlichen Überweisungen und deren Anteil am BIP einnimmt.

Wirtschaftliche Realität

Die Geldzuflüsse aus der Diaspora kurbeln den privaten Konsum in Bosnien und Herzegowina maßgeblich an und tragen wesentlich zum Wirtschaftswachstum bei. Dennoch muss man realistisch bleiben: Das Land rangiert in puncto Lebensstandard am unteren Ende der europäischen Skala und leidet unter erheblichem Inflationsdruck.

Besonders problematisch ist die wachsende Kluft zwischen Einkommensentwicklung und steigenden Lebenshaltungskosten. Nach Berechnungen des Verbandes der unabhängigen Gewerkschaften Bosnien und Herzegowinas beliefen sich die durchschnittlichen monatlichen Ausgaben einer vierköpfigen Familie im November vergangenen Jahres auf 3.355,25 KM – bei einem durchschnittlichen Nettogehalt von lediglich 1.632 KM im Oktober.

Die Unterstützung durch die Diaspora gewinnt zusätzlich an Bedeutung, wenn man die Daten des Europäischen Vergleichsprogramms für Preise und BIP aus dem Jahr 2022 betrachtet. Diese zeigen, dass das Pro-Kopf-BIP in Bosnien und Herzegowina, gemessen in Kaufkraftstandards, nur 35 Prozent des EU-Durchschnitts erreichte.

Der tatsächliche individuelle Konsum pro Kopf lag im selben Jahr bei 41 Prozent des EU-Durchschnitts.