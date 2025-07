Feuer-Schock bei U2-Ausbau: Arbeiter flüchten aus brennendem Tunnel

Flammen in der Tiefe: Bei Schneidearbeiten an der neuen U2-Strecke in Wien-Josefstadt brach ein Feuer aus. Die Feuerwehr rückte mit Großaufgebot an.

Auf einer U-Bahn-Großbaustelle in Wien-Josefstadt ist es am Dienstagvormittag zu einem Feuer gekommen. Bei Schneidearbeiten im unterirdischen Bereich der künftigen U2-Strecke in der Auerspergstraße fing eine Folie Feuer. Der betroffene Baustellenabschnitt gehört zum Projekt der neuen U2-Linienführung, die künftig ab der Station Rathaus in südlicher Richtung zum Wienerberg verlängert wird. Nach der Umstellung wird die bisherige Endstation Karlsplatz nicht mehr von der U2 angefahren.

Schneller Einsatz

Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen, wie Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl bekannt gab. Alle Arbeiter hatten den Gefahrenbereich vor dem Eintreffen der Feuerwehr bereits geordnet verlassen, sodass niemand zu Schaden kam. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde die Alarmstufe 2 ausgerufen.

Die Feuerwehr rückte mit 62 Einsatzkräften und 17 Fahrzeugen an. „Die Herausforderung war, durch die Verrauchung den optimalen Zugang zum Brandherd zu finden“, erklärte Figerl. Mehrere Trupps mit Atemschutzausrüstung erkundeten den Bereich und begannen mit den Löscharbeiten.

Brand gelöscht

Bereits gegen 10.45 Uhr konnte die Feuerwehr den Brand für gelöscht erklären. Die Nachlöscharbeiten sowie Maßnahmen zur Entrauchung waren am späten Vormittag noch im Gange.

Verkehrsbehinderungen und Auswirkungen

Während des Einsatzes kam es zu einer Sperre der Landesgerichtsstraße zwischen Universitätsstraße und Stadiongasse, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Bereich der Baustelle führte. Die Wiener Linien bestätigten, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter die Baustelle ruhig und geordnet verlassen konnten.

Zum aktuellen Zeitpunkt liegen keine Hinweise auf Verzögerungen oder Mehrkosten für das U2-Ausbauprojekt infolge des Brandes vor. Die Wiener Linien stellten klar, dass es sich bei der betroffenen Baustelle um einen Abschnitt der künftigen U2-Linienführung handelt, nicht um die U5, die ebenfalls Teil des Wiener U-Bahn-Ausbauprogramms ist.

