Feuer-Schock beim Kochen: 15-Jährige und Mutter landen im Krankenhaus

Nur kurz den Herd unbeaufsichtigt gelassen – schon stand die Küche in Flammen. Für eine Mutter und ihre Tochter in Imst endete der Vorfall im Krankenhaus.

Ein Küchenbrand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Imst sorgte am Mittwoch, 11. September 2025, für einen Feuerwehreinsatz. Kurz vor 10.20 Uhr entwickelte sich das Feuer im Bereich des Herdes, nachdem eine 40-jährige Frau während des Kochvorgangs kurzzeitig den Raum verlassen hatte. Sie hatte einen Topf auf dem eingeschalteten Herd zurückgelassen und entdeckte bei ihrer Rückkehr bereits starke Rauchentwicklung in der Küche.

Schnelle Reaktion

Die Bewohnerin reagierte umgehend und setzte einen Notruf ab. Anschließend flüchtete sie gemeinsam mit ihrer 15-jährigen Tochter aus der Wohnung, um sich vor den giftigen Rauchgasen in Sicherheit zu bringen. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Imst rückte gemeinsam mit dem Rettungsdienst und der Polizei aus und bekämpfte den Brand erfolgreich.

Mutter und Tochter wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Bezirkskrankenhaus Zams gebracht. Nach ambulanter Behandlung konnten beide die Klinik wieder verlassen.

Der Sachschaden wurde von Polizei und Feuerwehr vor Ort dokumentiert. Der Vorfall zeigt einmal mehr, wie schnell sich Küchenbrände durch unbeaufsichtigte Kochvorgänge entwickeln können.

📍 Ort des Geschehens