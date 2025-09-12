Gewalt-Alarm an Volksschulen: Suspendierungen erreichen Rekordniveau

Immer mehr Kinder werden vom Unterricht ausgeschlossen – ein Trend, der selbst vor Volksschulen nicht Halt macht und Experten nach präventiven Lösungen rufen lässt.

Die Zahl der vom Unterricht suspendierten Schülerinnen und Schüler nimmt zu. Diese Entwicklung wirft die Frage auf, ob wir es mit einem wachsenden Gewaltproblem an unseren Bildungseinrichtungen zu tun haben. Besonders beunruhigend ist, dass dieses Phänomen mittlerweile auch Volksschulen betrifft.

Präventive Ansätze

Experten betonen, dass Suspendierungen allein keine Lösung darstellen. Sie fordern stattdessen verstärkte präventive Maßnahmen, um problematisches Verhalten frühzeitig zu erkennen und zu adressieren. Der Fokus sollte auf Vorbeugung statt auf Bestrafung liegen.

Bereits bei ersten Anzeichen von Gewalt einzugreifen ist entscheidend, um eine Eskalation zu verhindern und langfristige Verhaltensänderungen zu bewirken. Das bundesweit erprobte Anti-Bullying-Programm zeigt hier erfolgversprechende Ansätze: Es setzt auf frühzeitige Intervention, verbesserte Pausenaufsicht und Lehrerfortbildungen.

Besonders wirksam erweist sich die Einbindung aller Beteiligten – Lehrkräfte, Eltern, Täter, Opfer und Mitschüler. Durch klare Verhaltensregeln und konsequente Umsetzung konnten bereits messbare Erfolge erzielt werden.

Die aktuelle Situation wird von Bildungsfachleuten als alarmierend eingestuft. Sie weisen darauf hin, dass ohne gezielte Interventionen die Gefahr besteht, dass sich negative Verhaltensmuster verfestigen und zu langfristigen Problemen führen können.