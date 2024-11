Feuerinferno an Tankstelle: Zeuge verhindert Katastrophe (FOTOS)

Ein 57-jähriger Deutscher erlitt in Strass im Zillertal schwere Verletzungen, als bei Reparaturarbeiten an seinem Wohnmobil plötzlich Benzin in Brand geriet.

Am Mittwochabend ereignete sich in Strass im Zillertal ein Unfall an einer Tankstelle. Ein 57-jähriger Deutscher geriet bei Reparaturarbeiten an seinem Wohnmobil in Kontakt mit Benzin. Der Treibstoff entzündete sich plötzlich, wodurch sowohl der Mann als auch sein Wohnmobil Feuer fingen.

Technisches Versagen

Der Vorfall ereignete sich gegen 17 Uhr, als der Deutsche, der aus dem Zillertal zurückkehrte, auf ein Problem mit der Benzinpumpe seines Fahrzeugs stieß. Um die Fahrt fortsetzen zu können, überbrückte er die Pumpe manuell, wie die Polizei mitteilte. Bei einem Stopp an der Tankstelle in Strass beabsichtigte er, diese provisorische Lösung zu überarbeiten, als das Unglück geschah.

Im Verlauf der Reparaturarbeiten ergoss sich eine erhebliche Menge Benzin sowohl über den Fahrer als auch über das Wohnmobil. „Durch das Hantieren an der Vorrichtung entzündete sich das Benzin und sowohl der Lenker als auch der Laderaum des Wohnmobils fingen Feuer.“, bestätigte ein Polizeisprecher gegenüber der Kronen Zeitung.

Zeuge verhindert Katastrophe

Ein anwesender 42-Jähriger, der ebenfalls auf der Tankstelle war, erkannte die Dringlichkeit der Situation und reagierte geistesgegenwärtig. Er griff zum Feuerlöscher der Tankstelle und gelang es ihm, die Flammen zu reduzieren. Dank seiner schnellen Reaktion konnten nahegelegene Benzinkanister an der Zapfsäule vor dem Feuer geschützt werden.

Trotz der raschen Hilfeleistung erlitt der Deutsche schwere Verbrennungen und wurde nach erster Behandlung in die Klinik Innsbruck gebracht. Das Wohnmobil erlitt erheblichen Sachschaden. Die Polizei setzt ihre Ermittlungen zur genauen Ursache des Vorfalls fort.