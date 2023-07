Feuerinferno auf Rhodos: Das sollten Touristen wissen

Auf der beliebten Urlaubsinsel Rhodos bekämpfen Einsatzkräfte weiterhin schwere Waldbrände, die bereits zur Aussetzung von Reisen aus mehreren Ländern geführt haben. Trotz der verheerenden Situation gibt es keine offizielle Reisewarnung, was bedeutet, dass Urlauber keinen Rechtsanspruch auf eine kostenlose Stornierung ihrer Reise haben.

Die verheerenden Waldbrände in Griechenland haben weitreichende Auswirkungen auf die Urlaubspläne zahlreicher Reisender. Veranstalter haben Reisen nach Rhodos vorerst ausgesetzt, aber „man muss die Situation immer zeitnah zum Zeitpunkt beurteilen“, rät Thomas Flöckner, Leiter der Konsumentenberatung der Salzburger Arbeiterkammer. „Wenn sich die Situation gelegt hat, wird man die Reise antreten müssen. Außer der Zielort ist durch die Brände verwüstet worden.“

Tatsächlich ist die Durchführung der Reise abhängig von der jeweiligen Buchungsform: Pauschalreisende, die mindestens zwei Leistungen wie Flug und Hotel bei einem Anbieter gebucht haben, können kostenlos vom Vertrag zurücktreten, sofern am Urlaubsort unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände auftreten. Für Individualreisende ist die Situation komplizierter.

Die meisten Reiseveranstalter haben Reisen auf die Insel ausgesetzt, wobei eine Sprecherin des Verkehrsbüros betonte: „Alle sind in Sicherheit, es wurde niemand verletzt.“ Ebenso bestätigte eine Ruefa-Sprecherin, dass alle ihre Kunden auf Rhodos erreicht wurden und sich in Sicherheit befinden: „Wir haben die allermeisten schon erreicht, alle sind wohlauf.“

Hoffnung auf baldige Besserung

Mehrere Reiseveranstalter haben bereits Maßnahmen ergriffen, um Urlauber von der Insel zu bringen, obwohl eine TUI-Sprecherin betont, dass viele Gäste trotz der Bedingungen auf der Insel bleiben wollen. „Die Gäste sind wohlauf und in Sicherheit. Viele wollen auf der Insel bleiben.“ Für jene, die frühzeitig abreisen möchten, gibt es jedoch Unterstützung: „Denen, die frühzeitig abreisen wollen, ermöglichen wir dies mit den bestehenden Flugverbindungen. Aktuell sind keine Rückholflüge geplant“, erklärte die TUI-Pressesprecherin.

Austrian Airlines plant weiterhin Flüge nach Rhodos. „Der nächste Austrian-Airlines-Flug nach bzw. von Rhodos ist für Dienstag, den 25. Juli, geplant“, so eine AUA-Sprecherin. Zusätzliche Unterstützung vor Ort bietet auch das österreichische Außenministerium. Es hat personelle Verstärkungen für das Krisenteam und das Botschaftsteam angekündigt. „Ein weiterer Kollege aus Wien werde das Krisenteam in Rhodos, eine weitere Kollegin das Botschaftsteam in Athen ehestmöglich zusätzlich verstärken“, so das Außenministerium.

Auch Reisende, die ihre Dokumente während der Evakuierung verloren haben, werden unterstützt. „Reisende können damit auch ohne Reisedokument den Flug boarden“, sagte eine Flughafensprecherin. Allerdings berichteten einige Touristen von mangelnder Unterstützung und chaotischen Zuständen auf dem Flughafen.

Trotz dieser schwierigen Lage, hoffen die Menschen auf eine baldige Besserung der Wetterbedingungen. Meteorologen erwarten, dass die Temperaturen in den nächsten Tagen von aktuell 40 bis 45 Grad auf durchschnittliche 35 Grad fallen werden. Jedoch warnen sie vor starken Nordwinden, die das Potenzial haben, die Waldbrände erneut außer Kontrolle geraten zu lassen.