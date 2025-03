Fit i zdrav: Koji su benefiti redovne fizičke aktivnosti?

Biti fit nije samo pitanje izgleda — to je način života, često naglašavaju treneri. Kako redovan trening i izbalansirana ishrana zaista mogu unaprediti nečije zdravlje, potom i izgled, a na kraju i celokupan život, pitali smo trenere sportskog kluba TotalFit iz Beča, Snežanu Petrović i Gorana Jakšića.

Obaveze koje svakodnevni život nameće, višesatni rad, sedenje za računarom, a potom odmaranje pred TV ekranom često dovode do toga da hodanje do stanice metroa ili nošenje kesa iz supermarketa budu jedine fizičke aktivnosti za koje imamo snage i volje. Ovakav način života, posebno kod ljudi u zrelijim godinama, dovodi do slabljenja mišića, gubitka fizičke i mentalne snage.

Kako se pokrenuti?



„Često smo svedoci situacija u kojima se ljudi odlučuju na fizičku aktivnost tek kada dobiju neku vrstu ‘opomene’, odnosno kada im zdravstveno stanje oslabi. Redovnim treniranjem sami dolaze do zaključka koliko je fizička aktivnost važna i kako im može pomoći. Nedavno smo, kroz treninge i izbalansiranu ishranu, pomogli našoj vežbačici da reguliše krvni pritisak i dostigne stadijum u kojem joj za normalno funkcionisanje više nisu potrebne tablete”, objašnjava Snežana, koja ističe da se trudi da pilates i treninge snage prilagodi svim generacijama koje vežbaju.

Kako objašnjavaju treneri, motivacija je ključna na putu ka ostvarivanju svih životnih, pa tako i fitnes ciljeva. Vežbanje u grupi, zajednica ljudi sa sličnim interesovanjima, međusobna podrška i praćenje napretka mogu značajno doprineti doslednosti i postizanju ciljeva.

Snežana Petrović i Goran Jakšić, treneri sportskog kluba TotalFit

Koji su praktični benefiti treninga?



Veliki broj ljudi koji prvi put vežbaju oseća strah od nepoznatog. Plaše se da će im treninzi snage, odnosno dizanje tegova, dodatno proširiti telo, povećati nepotrebnu masu, udaljiti ih od željenih rezultata ili da bi mogli da se povrede. Međutim, situacija u praksi je drugačija.

„Funkcionalni trening, odnosno trening snage, jača mišiće kroz prirodne pokrete poput čučnjeva, iskoraka i podizanja, što pomaže u izgradnji snage i sagorevanju kalorija. Na primer, kada nosite kese iz prodavnice ili podižete dete, koristite iste mišiće koji se aktiviraju funkcionalnim vežbama. Istovremeno, pilates aktivira duboke mišiće trupa, poboljšava fleksibilnost i utiče na pravilno držanje tela. Zahvaljujući tome, sedenje za stolom ili dugo stajanje u kuhinji neće uzrokovati bolove u leđima, a telo će se prirodno držati uspravno”, objašnjava Snežana.

„Ova kombinacija ne samo da pomaže u oblikovanju tela, već i smanjuje rizik od povreda. Pilates produžava mišiće i povećava pokretljivost, dok funkcionalni trening doprinosi jačanju snage i stabilnosti, čineći pokrete sigurnijim i efikasnijim. Na primer, ako se saginjete da podignete nešto sa poda, jak trup i fleksibilna leđa sprečiće da osetite bol ili povredu. Takođe, oba pristupa pomažu u jačanju zglobova i smanjenju ukočenosti, što doprinosi lakšem i udobnijem kretanju — bilo da se penjete uz stepenice ili ustajete iz kreveta bez osećaja nelagodnosti”, objašnjava Goran, diplomirani menadžer u sportu i trener borilačkih veština.

Osim fizičkih benefita, ova kombinacija pozitivno utiče i na mentalno zdravlje. Kontrolisano disanje i fokus iz pilatesa smanjuju nivo stresa, dok funkcionalni trening podstiče lučenje endorfina i povećava energiju.

„To znači da se nakon treninga ne oseća umor, već imate osećaj svežine i snage koji traje tokom celog dana, bilo da idete na posao, jurite za decom ili jednostavno želite da uživate u danu bez osećaja iscrpljenosti”, dodaje Goran.

Ishrana kao ključni faktor

Bez obzira na trenutni nivo fizičke spremnosti, pravilna ishrana igra ključnu ulogu u postizanju ciljeva. Zato vežbači kluba TotalFit zajedno sa trenerima kreiraju personalizovane planove ishrane, prilagođene njihovim godinama, zdravstvenom stanju i fizičkoj spremnosti.

„Unos dovoljne količine proteina pomaže u izgradnji i oporavku mišića, dok istovremeno doprinosi osećaju sitosti i ubrzanju metabolizma. Planovi ishrane koji uključuju visokokvalitetne izvore proteina, kao što su meso, riba, jaja i biljni proteini, mogu biti od velike koristi”, objašnjava Snežana.

Strpljenje donosi rezultate



„Postizanje željenih rezultata zahteva vreme i doslednost. Korišćenje metoda za praćenje napretka i postavljanje realnih ciljeva može vam pomoći da ostanete fokusirani i motivisani. Svaki mali korak je važan, a kontinuirani trud donosi dugoročne promene”, zaključuje Goran.

