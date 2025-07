Flammen-Inferno: Zwei Autos in Wien-Landstraße abgefackelt

Mysteriöser Vorfall in Wien: Eine brennende Kiste unter einem geparkten Auto löst einen Fahrzeugbrand aus. Die Brandermittler stehen vor einem Rätsel.

In Wien-Landstraße sorgt ein Fahrzeugbrand für Rätselraten bei den Ermittlern. Eine aufmerksame Passantin bemerkte am Montagmorgen eine brennende Kiste unter einem geparkten Fahrzeug und verständigte umgehend die Einsatzkräfte. Bei Eintreffen der Beamten des Stadtpolizeikommandos Landstraße hatte das Feuer bereits auf den Wagen übergegriffen.

Der Vorfall ereignete sich am Montag gegen 8.30 Uhr in der Unteren Viaduktgasse in der Landstraße, wie die Landespolizeidirektion Wien am Dienstag bekannt gab. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr konnten die Flammen zwar schnell unter Kontrolle bringen, dennoch entstanden an dem betroffenen Auto sowie an einem daneben abgestellten Fahrzeug erhebliche Schäden. Personen kamen bei dem Brandgeschehen nicht zu Schaden.

📍 Ort des Geschehens

Ermittlungen laufen

Die weiteren Untersuchungen zur Klärung der Brandursache hat mittlerweile die Brandgruppe des Landeskriminalamtes Wien übernommen. Nach Informationen der Polizei ist derzeit noch völlig unklar, ob es sich bei dem Vorfall um vorsätzliche Brandstiftung oder einen Unfall handelt. Laut polizeilichen Angaben gibt es bislang keine konkreten Hinweise auf die Ursache des Feuers.

Bisher fehlen offizielle Informationen zur Auswertung von Zeugenaussagen oder Videoüberwachungsmaterial aus dem Umfeld des Brandortes. Die Ermittlungsarbeit dauert weiterhin an. Nach aktuellen Erkenntnissen handelt es sich um einen Einzelfall – in den vergangenen Wochen wurden im Bezirk Landstraße keine vergleichbaren Vorfälle mit brennenden Kisten unter Fahrzeugen gemeldet.