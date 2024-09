Flugbegleiterin bricht vor Augen der Passagiere zusammen – tot

Ein unerwarteter Todesfall hat die Passagiere eines Fluges in Aufruhr versetzt. Eine 57-jährige Flugbegleiterin kollabierte unmittelbar nach dem Einsteigen in das Flugzeug und verstarb wenige Minuten später.

Bereits am Gate des ITA Airways-Flugzeugs klagte die betroffene Frau über Unwohlsein, lehnte jedoch die angebotene medizinische Hilfe ab. Sie wollte nach einem langen Einsatz so schnell wie möglich zu ihrer Familie – ihrem Ehemann und ihren drei Kindern – zurückkehren.

Vergebliche Rettungsversuche

Kaum war sie an Bord, brach die Flugbegleiterin zusammen. Der Kabinencrew blieb keine andere Wahl, als die Passagiere zu bitten, das Flugzeug zu verlassen. Ein Ersatzflugzeug wurde noch am selben Abend bereitgestellt. Aufgrund des Vorfalls kam es jedoch zu mehreren Verspätungen am Flughafen.

Plötzliche Krankheit?

Sanitäter wurden schnell zur Hilfe gerufen, doch trotz ihrer Bemühungen scheiterten alle Wiederbelebungsmaßnahmen. Die genaue Todesursache ist weiterhin unklar; bislang spricht man lediglich von einer „plötzlichen Krankheit“.

Alberto Mosca, der Bürgermeister von Sabaudia – der Heimatstadt der Verstorbenen –, äußerte sich tief betroffen über den Vorfall: „Ich kannte sie. Sie war eine kluge, immer lächelnde und freundliche Frau.“ Er übermittelte der Familie im Namen der Gemeinde sein herzliches Beileid.