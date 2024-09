Jelena Karleusa ist jetzt auf Netflix zu sehen!

Nach ihrem beeindruckenden Erfolg auf der Pariser Modewoche hat die serbische Pop-Diva Jelena Karleusa einen weiteren Meilenstein erreicht. Diesmal ist sie auf der weltweit führenden Streaming-Plattform Netflix zu sehen.

Jelena Karleusa hat zahlreiche Bekanntschaften in der Mode- und Unterhaltungsbranche, darunter das Model Georgina Rodriguez, die Ehefrau des Fußballstars Cristiano Ronaldo. Die beiden Frauen haben schnell eine Freundschaft aufgebaut und arbeiten auch beruflich zusammen. Nun hat es Karleusa in die Serie von Georgina Rodriguez geschafft. In der kürzlich veröffentlichten Episode, die hinter die Kulissen der Pariser Modewoche blickt, gehört Jelena Karleusa zu den prominenten Persönlichkeiten, die in den Szenen auftauchen.

Begeisterung hinter den Kulissen

In einer der Szenen äußert sich Georgina Rodriguez begeistert über eine Kreation der Sängerin: „Wow, schau dir dieses Outfit an! Es ist großartig!“, sagt Rodriguez. Ihre Mitarbeiterin klärt sie daraufhin auf, dass das Outfit tatsächlich von Jelena selbst entworfen wurde. „Echt? Ich kann es kaum glauben“, antwortet Rodriguez erstaunt. Die Frauen sind sich einig: „Es ist perfekt!“

Jelena Karleusa hat die Szenen, in denen sie zu sehen ist, auf Instagram geteilt. Begleitet von einer dankbaren Nachricht schrieb sie: „Ich hätte nie gedacht, dass ich mich einmal zufällig auf Netflix entdecken würde. Danke, Georgina, für die wunderbaren Worte! Dein Dokumentarfilm ist ausgezeichnet!“