Flughafen-Drama in New York: 93 Passagiere in Schock-Moment

Zwei Personen wurden bei einer Kollision zweier Flugzeuge auf dem Flughafen LaGuardia in New York verletzt. Der Zwischenfall ereignete sich am Mittwochabend kurz vor 22 Uhr Ortszeit, als ein landendes Flugzeug der Fluggesellschaft Endeavor Air mit einer startbereiten Maschine derselben Airline zusammenstieß. Dies geht aus einer Mitteilung der Flughafenbehörde vom Donnerstag hervor.

Die beiden Maschinen hatten insgesamt 93 Personen an Bord, darunter sowohl Passagiere als auch Besatzungsmitglieder. Ein Passagier musste mit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Zudem erlitt eine Flugbegleiterin leichte Verletzungen.

Kollisionsdetails

Der Mutterkonzern Delta beschrieb den Vorfall als „Kollision bei niedriger Geschwindigkeit während des Rollens“. Dabei berührte der Flügel des abflugbereiten Flugzeugs, das nach Roanoke in Virginia unterwegs war, den Rumpf der gerade gelandeten Maschine.

Delta kündigte an, mit allen zuständigen Behörden zu kooperieren, um die Sicherheitsmaßnahmen zu evaluieren.

Trotz des Vorfalls kam es auf LaGuardia, einem der meistfrequentierten Flughäfen der USA, zu keinen Unterbrechungen im Flugverkehr.