Fortsetzung von „Die Mumie“ mit Brendan Fraser – Kinostart steht fest!

Nach 20 Jahren Pause kehrt das Abenteuerduo zurück: Brendan Fraser und Rachel Weisz haben für einen vierten Teil der Kultfilmreihe „Die Mumie“ unterschrieben.

Die Rückkehr der Originale

Die Kultfilme „Die Mumie“ (1998) und „Die Mumie kehrt zurück“ (2001) bekommen nach langer Pause einen weiteren Teil. Laut Branchenmagazin „Variety“ ist der Starttermin für 18. Mai 2028 angesetzt. Die Hauptdarsteller der Originalfilme, Rachel Weisz und Brendan Fraser, haben ihre Verträge für die Fortsetzung bereits unterschrieben.

Ende der 90er und Anfang der 2000er Jahre entwickelten sich die „Mumie“-Abenteuer zu wahren Kassenschlagern. Fraser verkörperte den Schatzsucher Rick, der im Ägypten der 1920er Jahre gegen eine versehentlich zum Leben erweckte Mumie kämpft – eine Rolle, die ihn zum gefeierten Action-Star machte. Im dritten Teil „Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers“ (2008) kehrte Fraser zwar zurück, allerdings übernahm Maria Bello die Rolle der Archäologin von Rachel Weisz.

Erfahrene Regisseure

Die Handlung des vierten Teils wird derzeit noch unter Verschluss gehalten. Fest steht jedoch, dass die Regisseure Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillett das Projekt leiten werden. Das Duo hat bereits bewiesen, dass es etablierte Filmreihen erfolgreich fortsetzen kann – sie inszenierten sowohl „Scream 5″ (2022) als auch „Scream 6″ (2023).

Gescheiterter Neustart

Der letzte Versuch, die Reihe neu zu beleben, verlief weniger erfolgreich: Die Neuauflage von 2017 mit Tom Cruise in der Hauptrolle stieß bei Kritikern überwiegend auf Ablehnung. Die Oscar-Preisträgerin Weisz, bekannt aus Filmen wie „Der ewige Gärtner“, war zuletzt in „The Favourite – Intrigen und Irrsinn“ (2018) und „Black Widow“ (2021) zu sehen.

Fraser, der 2023 für seine Hauptrolle in „The Whale“ mit dem Oscar ausgezeichnet wurde, kehrt nun gemeinsam mit seiner ursprünglichen Filmpartnerin in die Reihe zurück, die seine Karriere einst definierte.