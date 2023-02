Frau gewinnt im Lotto: Ehemann sagt, wie viel sie ausgeben darf

Frances Connolly (55), eine ehemalige Lehrerin aus England, gewann 2019 130 Millionen Euro (115 Millionen Pfund) im Lotto, davon spendete sie rund 23 Millionen Euro sofort für wohltätige Zwecke.

Der Ehemann der großzügigen Lottogewinnerin musste deshalb einen Jahresbetrag festlegen, den sie für wohltätige Zwecke ausgeben konnte. Obwohl sie den Betrag nicht näher nennen wollte, erklärte Frances in einem Interview für die britische „Mirror“, dass sie die Hälfte des Gewinnes ziemlich schnell ausgegeben hatte.

Während manche Menschen von einem Lottogewinn träumen, um sich Reisen, eine Immobilie oder ein Luxusleben leisten zu können, wollte Frances Connolly vor allem eines: Geld an Menschen weitergeben, die es besser gebrauchen können. Das gelang ihr allerdings schneller als sie dachte.

So beteiligte sie sich beispielsweise an der Beschaffung der Grundausstattung für Flüchtlinge aus der Ukraine, ermöglichte die Anschaffung eines Wohnwagens für junge Krankenschwestern und begründete den Local Heroes Award. Sie kaufte Tablets für ältere Menschen, damit sie während der Lockdowns mit ihren Familien und Freunden in Kontakt bleiben konnten. Das ist nur ein kleiner Auszug aus einer langen Liste an guten Taten, die diese Frau mit ihrem Lottogewinn vollbracht hat.

„Wenn man anderen Menschen helfen kann, warum nicht? Das viele Geld macht für mich keinen Sinn, wenn ich es nicht verwende, um Gutes für die Welt zu tun“, sagte Frances Connolly.

Die großzügige Lottogewinnerin schätzt, dass sie mit ihrem Gewinn bis 2032 auskommen wird.