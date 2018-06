Freispruch für Ex-Kriegskommandanten Naser Orić aufgehoben

Der vergangenen Oktober in Sarajevo verkündete erstinstanzliche Freispruch für den ehemaligen Kriegskommandanten von Srebrenica wurde nun lt. bosnischen Medienberichten aufgehoben.

Naser Orić, Kommandant der Armija Republike Bosne i Hercegovina und dem Militärsmitglied Sabahudin Muhić wurde vorgeworfen, Kriegsgefangene in Bratunac und Srebrenica im Jahre ermordet zu haben. Ebenso musste sich der Ex-Kommandant für weitere Verbrechen in den bosnischen Dörfern Zalazje, Lolići i Kunjerac in Den Haag verantworten.

Am 9. Oktober 2017 sprach das bosnisch-herzegowinische Gericht für Kriegsverbrechen und Organisierte Kriminalität in Sarajevo beide Angeklagten des Mordes an drei Kriegsgefangenen frei (KOSMO berichtete). Der Berufungssenat des Gerichts ordnete einen neuen Prozess gegen Naser Orić an.

Die Urteilsaufhebung wurde auch vonseiten des Gerichts offiziell bestätigt. Genauere Details darüber sollen in den kommenden Tagen bekannt gegeben werden.

Orić war zudem 2006 vom Kriegsverbrechertribunal in Den Haag zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Dieses Urteil wurde allerdings in einem Berufungsverfahren aufgehoben. 2015 wurde aufgrund eines serbischen Haftbefehls in der Schweiz festgenommen, wurde jedoch kurz darauf wieder freigelassen.

Lesen Sie auch: UN-Tribunal: Karadžić fordert Aufhebung von Schuldspruch Radovan Karadžićs Verteidigung hat die Aufhebung des Schuldspruchs gefordert. Der ehemalige Serbenführer wurde für den Genozid in Srebrenica, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt. Im Berufungsverfahren will der verurteilte Kriegsverbrecher, Radovan Karadžić, eine Aufhebung seines Schuldspruches erreichen. Der ehemalige…

Für die einen Kriegsheld, für die anderen Verbrecher

Naser Orić, der übrigens auch Leibwächter des ehemaligen serbischen Präsidenten Slobodan Milošević war, gilt für viele Bosniaken bis heute als Kriegsheld, während er von anderen ethnischen Gruppen des Landes als einer der größten Verbrecher des Jugoslawienkrieges gilt.

Der Kommandant von Srebrenica war während des Krieges für die Verteidigung der Stadt zuständig. Im weiteren Kriegsverlauf fiel die die Armee der Republika Srpska, unter der Führung von Ratko Mladić, in die Stadt ein und tötete dort rund 8.000 muslimische Männer und Buben.

Das Massaker von Srebrenica gilt als das größte Kriegsverbrechen auf europäischen Boden seit Ende des Zweiten Weltkrieges und wurde offiziell als Genozid eingestuft.