Freitag, der 13.: Mehr als nur Aberglaube?

Freitag, der 13. – ein Datum, das in der Populärkultur als Zeichen des Unheils bekannt ist. Manche Menschen bleiben an diesem Tag lieber im Bett, aus Angst vor Unglücken. Andere hingegen belächeln diesen Aberglauben als Unsinn. Aber was steckt wirklich hinter der Angst um diesen Tag?

Entgegen seinem Ruf als Unglückstag konnte beispielsweise die Gothaer Versicherung (Versicherungskonzern mit Sitz in Köln) keine erhöhten Schadensmeldungen an Freitagen, die auf den 13. fallen, feststellen. Im Gegenteil: Im Jahr 2023 zählten die Freitage generell zu den ruhigeren Tagen der Woche. Laut Unternehmensdaten wurden im Schnitt 341 Schäden gemeldet, was Freitage zu den sichersten Tagen der Woche macht.

Interessanterweise zeigen die Statistiken der Gothaer Versicherung, dass 2023 Donnerstage die meisten Schadensmeldungen aufwiesen, im Schnitt 424 Fälle. Im ersten Halbjahr 2024 veränderte sich dieses Bild nur leicht. Doch der neue Spitzenreiter, was die Schadensmeldungen betrifft, ist der Montag. Laut Meggie Oppermann von Gothaer wurden an Montagen 2024 durchschnittlich rund 200 Schäden mehr gemeldet als an Freitagen. Ein Grund, den Wochenbeginn vielleicht etwas gemächlicher anzugehen.

Aberglaube und Realität

Volkskundler wie Peter Fauser vom Museum für Thüringer Volkskunde (Erfurt) betonen, dass der Aberglaube um Freitag, den 13., heutzutage kaum noch ernstgenommen wird. „Heute spricht man eigentlich nur noch ironisch darüber.“ Statistisch gesehen gibt es keine Hinweise darauf, dass an diesem Datum mehr Unglücke passieren.

Auch der ADAC hat sich mit den Unfallstatistiken von Freitagen, die auf den 13. fallen, auseinandergesetzt. Das Ergebnis: Es gibt keinen signifikanten Unterschied in der Anzahl der Unfälle im Vergleich zu anderen Freitagen im Jahr.

Angst vor 13. Freitag

Manche Menschen leiden an Paraskavedekatriaphobie – einer spezifischen Angst vor Freitag, dem 13. Dieser Begriff setzt sich aus den griechischen Wörtern „paraskeue“ (Freitag), „dekatria“ (dreizehn) und „phobos“ (Angst) zusammen. Doch auch dieser Aberglaube hat keinen wissenschaftlichen Hintergrund.

Ein Tag wie jeder andere

Zusammenfassend kann man sagen: Freitag, der 13., ist nicht gefährlicher oder unglücklicher als andere Tage. Der nächste und letzte Freitag, der in diesem Jahr auf einen 13. fällt, ist im Dezember. Wer sich an diesem Tag dennoch unwohl fühlt, kann es ruhig angehen lassen – für alle anderen ist es ein Tag wie jeder andere.