Fremdkörper in Kinder-Knabber Nossi Produkt gefunden

Ein Wiener fand ein riesen Stück Plastik in einem, extra für Kinder zertifiziertem Produkt.

Am Samstag fand ein Wiener ein großes Stück Plastik in den Knabber Nossi Frankies, die er seinen Kindern zubereitet hatte. Die Würstchen hatte der Familienvater zwei Tage zuvor in einem Supermarkt im 14. Wiener Gemeindebezirk erworben. Sie waren im Angebot. Das große, blaue Stück Plastik versteckte sich in einem Würstchen und wurde erst beim reinbeißen von den Kindern bemerkt. “Für meine Kinder war das Erlebnis schrecklich. Das ist einfach nur gefährlich“, erzählte der 30-Jährige der Heute.

Einen offiziellen Produktrückruf der Maresi Austria GmbH – die das Produkt vertreibt – gibt es momentan noch nicht.

Österreichisches Fleisch

Der österreichische Fleischmarkt in Österreich wird immer skurriler: die Preise steigen und die Qualität wird fragwürdiger. Laut Greenpeace-Recherchen wären österreichische Fleischprodukte zu schlecht, um auf dem deutschen Markt bestehen zu können. Etwa 90 Prozent des Schweinefleisches wären nicht einmal gut genug für Lebensmittel-Discount-Ketten.

