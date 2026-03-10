Frühe Ernte, hoher Preis: Spargel wird zum Luxusgut

Die Spargelsaison startet früher als erwartet – doch wer jetzt zugreift, zahlt deutlich mehr als im Mai.

Die Spargelsaison steht in diesem Jahr früher als gewöhnlich vor der Tür. Die milden Märztemperaturen schaffen ideale Bedingungen für einen vorzeitigen Saisonstart, sodass Verbraucher bereits in Kürze mit der ersten Ernte rechnen können. Zum Saisonauftakt bewegen sich die Preise für deutsche Klasse-I-Ware zwischen 15 und 18 Euro je Kilogramm.

Wer günstiger einkaufen möchte, kann auf Importware aus Griechenland oder Peru zurückgreifen, die bereits ab März erhältlich ist – grüner Spargel ab etwa 7 Euro, weißer ab rund 13 Euro pro Kilogramm.

Preise im Jahresverlauf

Heimische Anbaubetriebe stehen jedoch unter erheblichem Kostendruck, der sich in diesem Jahr spürbar auf die Verbraucherpreise auswirken wird. Wie ZDFheute berichtet, müssen Käufer zum Saisonstart Ende März für Spargel der Klasse I mit bis zu 15 Euro pro Kilogramm rechnen. Mit Beginn der Hauptsaison im Mai entspannt sich die Preislage schrittweise – dann ist deutsche Ware bereits für rund acht Euro pro Kilogramm erhältlich. Im Juni zieht das Preisniveau wieder leicht an.

Im Supermarkt ist bereits jetzt ausländischer Spargel – sowohl grüner als auch weißer – zu finden, der häufig aus Griechenland importiert wird und zu günstigeren Konditionen angeboten wird. Nordrhein-Westfalen zählt mit einer Erntemenge von rund 18.760 bis 20.800 Tonnen zum drittgrößten Spargelanbaugebiet Deutschlands. Laut Anke Knaup, Geschäftsführerin der Spargelstraße NRW, werden dort Preise von bis zu 18 Euro pro Kilogramm erwartet.

Auch in Niedersachsen liegt die Marke bei 15 Euro – wobei die Preise je nach Region noch variieren können.

Ursachen des Preisanstiegs

Verantwortlich für den Preisanstieg sind unter anderem die Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns auf 13,90 Euro pro Stunde sowie die zuletzt erneut gestiegene CO2-Abgabe, mit der die Betriebe ebenfalls zu kämpfen haben.