Billa und Polizei informieren Kunden über Betrugsmaschen!

Beim Einkaufen Betrug erkennen, bevor er passiert – Billa und Polizei starten eine gemeinsame Initiative österreichweit.

In allen Billa- und Billa-Plus-Filialen in Österreich werden Kunden ab sofort über aktuelle Betrugsmaschen informiert. In Zusammenarbeit mit der Polizei setzt der Lebensmittelhändler auf digitale Infoscreens, die direkt im Markt über Tricks von Kriminellen aufklären und konkrete Schutzempfehlungen vermitteln.

„Sicherheit ist ein Grundbedürfnis – und wir möchten unseren Kundinnen und Kunden wie auch unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das bestmögliche Gefühl geben“, sagt Billa-Vorstand Robert Nagele. Man wolle mit dem Projekt ein klares Signal setzen und den Menschen beim Einkaufen praktische Hinweise geben. Laut Nagele werde das neue System nun österreichweit ausgerollt.

Polizei als Partner

Rückendeckung kommt auch von der Exekutive. Bundespolizeidirektor Michael Takacs betont: „Sicherheitsarbeit zählt zu den zentralen Aufgaben der Polizei.“ Die in den Supermärkten installierten digitalen Anzeigesysteme könnten dazu beitragen, Risiken ins Bewusstsein zu rücken und das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung zu stärken, so Takacs.

Die Inhalte, die auf den Bildschirmen in den Märkten erscheinen, decken ein breites Spektrum ab: von Internetbetrug bis hin zu klassischen Methoden, mit denen Kriminelle versuchen, an Geld oder persönliche Daten zu gelangen. Billa und Polizei verfolgen damit das gemeinsame Ziel, Menschen niederschwellig im Alltag zu sensibilisieren und Straftaten präventiv entgegenzuwirken.

Kärntner Pilotprojekt

Den offiziellen Auftakt der Initiative bildete eine Präsentation zu Wochenbeginn in einem Billa-Markt in der Pilotengasse in Wien-Donaustadt, bei der Vertreter aus Handel und Polizei das Projekt vorstellten. Dem Vorhaben liegt ein Pilotprojekt aus Kärnten zugrunde: Bereits 2024 wurden dort erste digitale Sicherheitsinformationen erprobt – mit positivem Ergebnis. Das Projekt wurde in der Folge mit dem zweiten Platz beim KSÖ-Sicherheitspreis ausgezeichnet.

Für Kundinnen und Kunden bedeutet das konkret: Wer künftig einkaufen geht, kann beim Gang durch den Markt auf Warnhinweise stoßen, die auf aktuellen Betrugsformen oder saisonalen Sicherheitsthemen basieren. Die Bandbreite der vermittelten Inhalte ist laut Billa und Polizei bewusst weit gefasst.