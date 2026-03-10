Sprit in Kroatien: Staat verhindert noch heftigere Preise

Tanken und Heizen wird ab sofort teurer – und ohne staatliche Eingriffe wäre der Preissprung noch deutlich heftiger ausgefallen.

Mit dem heutigen Tag werden Autofahren und Heizen spürbar teurer: Die Preise für sämtliche Kraftstoffarten sowie für Flaschengas sind gestiegen.

Kraftstoff wird teurer

Eurosuper-Benzin kostet ab sofort 1,50 Euro je Liter – das sind vier Cent mehr als bisher. Ohne staatliche Preisregulierung läge der Preis bei 1,55 Euro. Noch deutlicher fällt der Anstieg beim Eurodiesel aus: Hier werden nun 1,55 Euro pro Liter fällig, sieben Cent mehr als zuvor. Ohne regulierende Eingriffe würde der Liter sogar 1,72 Euro kosten.

Blauer Diesel, der vorwiegend in der Landwirtschaft und Fischerei zum Einsatz kommt, verteuert sich um neun Cent auf 89 Cent pro Liter – der unregulierte Marktpreis läge bei 1,06 Euro.

Flaschengas steigt an

Auch beim Flaschengas schlägt die Preisanpassung zu Buche: Der Kilogrammpreis steigt um zwei Cent auf 2,40 Euro. Ohne staatliche Stützungsmaßnahmen wäre die Erhöhung mit 20 Cent deutlich gravierender ausgefallen.

Für Gas in Tanks gilt künftig ein Höchstpreis von 1,70 Euro pro Kilogramm, was einem Plus von drei Cent entspricht – auch hier hätte der unregulierte Preis um 20 Cent höher gelegen.