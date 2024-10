Fünf Kinder nach TikTok-Challenge im Spital

In einem besorgniserregenden Vorfall wurden gestern fünf Kinder in einem Krankenhaus in Prag behandelt, nachdem sie an einem gefährlichen TikTok-Trend teilgenommen hatten. Die sogenannte „Piercing-Challenge“ erwies sich als gesundheitliches Risiko.

Die Kinder legten kugelförmige Magneten auf ihre Zungenspitze, um den Anschein von Piercings zu erwecken, verschluckten diese jedoch aus Versehen. Dies wurde vom Motol-Krankenhaus in der tschechischen Hauptstadt bestätigt.

Gesundheitsrisiken durch verschluckte Magneten

Dieser Vorfall weist auf erhebliche Gesundheitsrisiken hin. Wenn mehrere Magneten oder ein Magnet und metallische Gegenstände verschluckt werden, besteht das Risiko, dass sich diese im Körper verbinden. Dies kann dazu führen, dass Magen und Darm zusammengezogen werden, was Verletzungen der Organwände und potenziell Entzündungen verursachen kann, wie die Klinik erklärte.

Ein Kind hatte das Glück, die Magneten ohne medizinischen Eingriff ausscheiden zu können. Andere hingegen mussten weiterhin im Krankenhaus verbleiben. Besonders kritisch ist der Gesundheitszustand von zwei Kindern, die möglicherweise einer Notoperation unterzogen werden müssen, um die verschluckten Magneten zu entfernen.

Aufruf zur Vorsicht

Dieser Vorfall wirft ein Schlaglicht auf die Notwendigkeit, Kinder und Jugendliche vor den Gefahren scheinbar harmloser Internet-Trends zu warnen. Eltern, Erzieher und Gesundheitsbehörden sind gefordert, präventive Maßnahmen zu ergreifen und die Aufklärung über solche Risiken zu intensivieren, um ähnliche Vorfälle zu vermeiden.