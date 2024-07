Fünfjähriger von Streifenwagen erfasst – tot

Ein tragischer Vorfall ereignete sich am Dienstagabend in Kassel, als ein fünfjähriger Junge versuchte, die Straße zu überqueren und dabei von einem Polizeiwagen erfasst wurde, der mit eingeschaltetem Blaulicht und Sirene unterwegs war.

Junge lief über die Straße

Der tragische Unfall ereignete sich um halb 10 am Abend, als der Fünfjährige plötzlich die Straße betrat. Die Beamten die mit Blaulicht und Sirene zu einem Einsatz unterwegs waren, konnten die Kollision nicht mehr verhindern. Unmittelbar nach dem Unfall eilten Sanitäter und ein Notarzt herbei, um den schwer verletzten Jungen in ein nahgelegenes Krankenhaus zu bringen. Trotz der intensiven Bemühungen des medizinischen Personals überlebte das Kind die schweren Verletzungen nicht.

Ermittlungen laufen

Am frühen Mittwochmorgen erklärte die Polizei Kassel: „Nach der Erstversorgung brachten Rettungskräfte den 5-Jährigen in ein Kasseler Krankenhaus, wo er noch in der Nacht an den Folgen seiner schweren Verletzungen verstarb.” Das Hessische Landeskriminalamt hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob der Junge alleine unterwegs war, ist derzeit unklar. Laut Polizei wurde ein Gutachter hinzugezogen, um den Unfallhergang zu rekonstruieren.