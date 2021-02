„Game of Thrones“-Star von Marilyn Manson misshandelt

„Er ist ein Monster, das mich fast zerstört hat.“ Nun erhebt auch eine „Game of Thrones“-Darstellerin schwere Vorwürfe gegen Marilyn Manson.

Esmé Bianco war 2011 mit Marilyn Manson zusammengezogen, nachdem sie die Hauptrolle in dessen Musikvideo „I Want to Kill You Like They Do in the Movies“ gespielt hatte. Im „New York Magazine“ beschreibt sie nun, wie der Sänger die totale Kontrolle über ihr Leben an sich gerissen habe: Er soll ihren Terminplan kontrolliert, ihr vorgeschrieben haben, was sie anziehen soll und wann sie das Appartement verlassen darf. Außerdem soll Manson die Schauspielerin auch körperlich misshandelt haben.

Die GoT-Schönheit erzählt von ihren traumatischen sexuellen Erfahrungen mit dem Sänger: „Er hat mich ohne Einwilligung beim Sex gebissen, mich einmal mit einem Messer geschnitten und dann ein Foto meiner Wunden an seinen damaligen Assistenten und Bandmitglieder geschickt.“

Die Schauspielerin habe sich wie eine Gefangene gefühlt: „Ich wurde nach seinem Gutdünken angefordert und weggeschickt. Auch mit wem ich reden durfte, hat er bestimmt. Ich habe mich im Schrank versteckt, um mit meiner Familie zu telefonieren.“ Im Juni 2011 beendete die Schauspielerin schließlich die Beziehung zu Manson und floh aus seinem Appartement, nachdem dieser sie mit einer Axt durch die Wohnung gejagt hatte.

„Ausgepeitscht und gefilmt“

2019 hatte Bianco auf ihrem Instagram-Profil ein Foto von ihrem nachten Rücken gepostet. Er war überseht von Schwielen und Wunden. Unter das Bild schrieb die GoT-Schönheit: „Das ist wirklich mein Rücken. Ich wurde im Namen von ‚Kunst‘ ausgepeitscht und gefilmt. Obwohl seither viele Jahre vergangen sind, leide ich bis heute unter Albträumen und posttraumatischen Stresssyndrom.“ Damals wollte sie den Namen des Mannes, der sie misshandelt hatte, noch nicht nennen.

Bianco, die zwischen 2011 und 2014 in „Game of Thrones“ die rothaarige Prostituierte Ros gespielt hatte, hat sich mit einer weiteren misshandelten Ex-Freundin von Manson verbündet. Mit Evan Rachel Wood konnte sie im letzten Jahr die kalifornischen Politiker dazu bringen, die Verjährungsfrist von häuslicher Gewalt zu verlängern. Ihr Anwalt Jay Ellwanger hat sich außerdem ans FBI gewandt, das gegen Manson wegen potenzieller Sexsklaverei und Menschenhandel ermitteln soll. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es jedoch nicht.

