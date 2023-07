Gastronomie-Schock in Linz: Beliebte Restaurants vor dem Aus

Der gastronomische Sektor in Linz erfährt derzeit drastische Einschnitte. Wie der Kreditschutzverband KSV 1870 vermeldete, hat das feine Restaurant ,,2Raum“, das in PlusCity Pasching und im Linzer Zentrum Standorte hat, seine Filiale in Pasching wegen Zahlungsproblemen geschlossen.

Im Fokus des Geschehens steht derzeit das ,,2Raum“, das ursprünglich planten, ein gehobenes Restaurant- und Kaffeehauskonzept mit Frühstück und täglichem Abendbetrieb zu implementieren. Doch steigende Energie- und Lebensmittelpreise sowie hohe Mietkosten führten zu finanziellen Schwierigkeiten. Laut KSV gibt es Passiva von 730.000 Euro.

Die Gesellschafter haben zwar 160.000 Euro an Darlehen geboten, eine weitere notwendige Finanzierung sei aber nicht mehr möglich gewesen. Zudem wurde die Lage durch Personalmangel und einen Rückgang der Kundschaft noch verschärft, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Parallel dazu wurde auch bekannt, dass der ,,Linzer Stadtheurige“ in der Lederergasse, der zuletzt unter dem Namen ,,Linzer Heuriger“ geführt wurde, ebenfalls pleite ist. Der Betrieb hat sich mit klassischen Gerichten wie Leberknödelsuppe, Schweinsbraten oder Gerösteten Knödeln mit Ei zu erschwinglichen Preisen einen Namen gemacht.

Schließlich gab der KSV bekannt, dass die Informationen des schuldnerischen Unternehmens bisher noch nicht ausreichend überprüft worden seien und am Landesgericht Linz ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde.