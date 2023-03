Geizig? Stoja nimmt Toaster bei Auftritten mit!

Sängerinnen und Sänger werden oft als die Bestverdienenden und damit auch diejenigen angesehen, die am besten und luxuriösesten leben. Allerdings gelten einige, trotz exzellenter Honorare, als geizig.

Bislang wurde Stojanka Novakovic Stoja nicht in diese Gruppe eingeordnet. Doch nachdem einer ihrer Mitarbeiter, der anonym bleiben wollte, eine Geschichte erzählte, droht der Sängerin der unrühmliche erste Platz in der Kategorie der größten Geizhälse.

„Stoja spart buchstäblich jeden Cent. Sie spart, wo sie kann und so viel wie sie kann. Obwohl sie seit Jahren als eine der gefragtesten Sängerinnen in der Diaspora gilt, achtet sie sehr darauf, alle Ausgaben auf ein Minimum zu reduzieren. Besonders im Ausland. Sie meidet Mittag- und Abendessen in Luxusrestaurants, so dass sie, wenn sie irgendwo in Europa mit ihren Musikern unterwegs ist, ihr Essen aus Serbien mitnimmt. Eine ganze Tasche ist nur mit Essen für ein ganzes Wochenende gefüllt. Sie liebt es, vor dem Auftritt Sandwiches zu machen, also bringt sie auch einen Toaster und viel Leberpastete mit“, erzählte ihr Mitarbeiter.

Er erinnerte an eine sehr unangenehme Situation in Italien, wo Stoja beinahe des Hotels verwiesen wurde.

„Wie üblich machte sie Sandwiches im Toaster, den sie überall mit sich herumträgt. Da sie in Eile war und sich fertig machte, vergaß sie auf den Toaster. Die Sandwiches begannen zu brennen, Rauch stieg aus dem Toaster auf. Das ganze Zimmer war in wenigen Minuten voller Rauch. Da Hotels mit Rauchmeldern ausgestattet sind, wurde der Alarm ausgelöst. Die Angestellten forderten sie auf, das Hotel wegen Verstoßes gegen die Hausregeln sofort zu verlassen. Sie geriet in Panik und erklärte den Leuten an der Rezeption, dass sie keine schlechte Absicht hatte und dass dies das erste Mal war, dass ihre Sandwiches verbrannt waren. Sie bat darum, bleiben zu dürfen, da sie sonst keinen Ort zum Schlafen hatte“, schließt unser Gesprächspartner.

Stojas öffentliche Stellungnahmen gegenüber Medien sind seit einigen Jahren bekanntlich rar gesät. Infolgedessen blieben die serbischen Medien erneut ohne Antwort von Stoja.