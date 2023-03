Unfälle: Verlorene Sänger, aber niemals vergessen

Traurig, aber wahr: Einige der erfolgreichsten Sänger haben ihr Leben bei tragischen Verkehrsunfällen verloren. Trotzdem leben sie durch ihre großen Werke weiter und werden niemals vergessen.

Einige der erfolgreichen Sänger vom Balkan haben leider ihr Leben bei Verkehrsunfällen verloren. Trotzdem leben sie durch ihre großen Werke weiter. Obwohl sie uns verlassen haben, werden wir sie niemals vergessen.

Nemanja Vukotic wurde gestern Nacht auf der Autobahn Sid-Belgrad bei einem schrecklichen Unfall getötet. Er verließ das Auto und versuchte, die Autobahn zu überqueren, als ihn ein Bus aus Richtung Banja Luka überfuhr.

Tose Proeski, der bekannte Sänger aus Mazedonien, starb 2007 bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Zagreb-Lipovac. Er war nur 26 Jahre alt, als er starb.

Ljubisa Stojanovic Luis starb 2011 bei einem Verkehrsunfall auf der Magistrale zwischen Backa Topola und Novi Sad.

Saban Saulic starb am 17. Februar 2019 bei einem Unfall in Bielefeld, im Nordwesten Deutschlands. Nach dem Konzert in Bielefeld wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Trotz der Bemühungen der Ärzte starb er leider.

Darko Radovanovic und sein Pate und Manager Aleksandar Milosevic starben am 11. Juni 2011 bei einem Verkehrsunfall auf der Umgehungsstraße bei der Ostuznicki-Brücke in Richtung Surcin. Darko war 36 Jahre alt, als er starb.

Silvana Armenulic starb am 10. Oktober 1976 bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn Beograd-Nis. Zusammen mit ihr starben ihre Schwester Mirjana (Mirsada) Bajraktarevic und Rade Jasarevic, der Leiter des Nationalorchesters von Radio-Televizija Beograd, der das Auto lenkte.