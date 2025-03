Gene Hackman: Mehrere Tage mit toter Ehefrau im Haus gelebt

Betsy Arakawa wurde tot in ihrem Haus in Santa Fe gefunden, vermutlich vor ihrem Ehemann Gene Hackman verstorben. Die Umstände werfen Fragen auf.

Betsy Arakawa wurde leblos auf dem Badezimmerboden ihres gemeinsamen Hauses mit Ehemann Gene Hackman entdeckt. Dr. Heather Jarrell, die leitende medizinische Ermittlerin in New Mexico, berichtete, dass Arakawa wahrscheinlich vor ihrem Ehemann starb. Die letzte gesicherte Sichtung von Arakawa lebend fand am 11. Februar statt. An diesem Tag wurde sie von Überwachungskameras erfasst, als sie eine Apotheke und einen Laden für Hundefutter in Santa Fe besuchte, bevor sie nach Hause zurückkehrte, wie Sheriff Adam Mendoza aus Santa Fe mitteilte. An diesem Datum fand auch ihre letzte E-Mail-Kommunikation statt.

Hantavirus-Infektion

Gene Hackman, ihr Ehemann und Oscar-Preisträger, verstarb vermutlich am 18. Februar, als sein Herzschrittmacher zuletzt seinen Herzschlag registrierte. Dr. Jarrell erklärte, es sei unter den Umständen plausibel, dass Arakawa zuerst starb. Während Hackman wahrscheinlich eines natürlichen Todes verschied, erlag Betsy einem hantavirusbedingten Lungensyndrom, einer seltenen Infektion, die durch Kontakt mit Nagetieren übertragen wird.

Der 95-jährige Hackman litt zudem an Bluthochdruck, einer atherosklerotischen Herz-Kreislauf-Erkrankung und Alzheimer, was laut Dr. Jarrell ein „bedeutender Faktor“ für seinen Tod war.

Es wird vermutet, dass Hackman möglicherweise nicht bemerkt hatte, dass seine Frau bereits verstorben war.