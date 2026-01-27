Getragene Glücksbringer: Hier finden Wiener Brautpaare nachhaltige Festmode

Stilvolle Hochzeitsmode muss weder teuer noch neu sein. In Floridsdorf verwandelt die Volkshilfe gebrauchte Festkleidung in nachhaltige Glücksbringer für den schönsten Tag.

In Wien-Floridsdorf entfaltet sich ein ungewöhnliches Hochzeitsparadies: Der Volkshilfe Vintage Shop in der Scheydgasse 21-25 präsentiert noch bis 20. Februar einen speziell eingerichteten Hochzeits-Corner mit sorgfältig ausgewählter Festmode aus zweiter Hand. Für Brautpaare und Hochzeitsgäste bietet sich hier die Gelegenheit, festliche Garderobe zu entdecken, die nicht nur stilvoll, sondern auch umweltbewusst ist. „Nachhaltigkeit ist längst auch bei Hochzeiten angekommen“, erklärt Claudia Bernatz von der Volkshilfe.

Die Verkaufsfläche in der Scheydgasse erfuhr 2025 eine komplette Neukonzeption durch rund 40 Studierende der New Design University St. Pölten unter Federführung des Architekturbüros „ViA Architektur“. Anstelle konventioneller Warenordnung führen nun elf künstlerisch gestaltete Pavillons die Besucher durch verschiedene stilvolle Lebenswelten. „Denn Stil, Nachhaltigkeit und leistbare Mode dürfen kein Privileg sein“, betont Bernatz.

Die Idee eines erschwinglichen Hochzeitskleids im Herzen von Wien-Floridsdorf beweist, dass authentischer Stil nicht von einem teuren Preisschild abhängt.

Soziales Engagement

Mit ihren 1.800 Mitarbeitern zählt die Volkshilfe Wien zu den bedeutendsten Sozialorganisationen der Hauptstadt. Ihr Tätigkeitsfeld erstreckt sich über zahlreiche Bereiche – von mobiler Pflege und Betreuung über Wohnungs- und Obdachlosenhilfe, Wohnungssicherung und Delogierungsprävention bis hin zu Arbeitsintegration, Flüchtlingsbetreuung, Gemeinwesenarbeit sowie sozialer Unterstützung für Kinder, Jugendliche und Familien.

Doppelter Nutzen

Der Vintage Shop erfüllt jedoch noch eine weitere wichtige Funktion: Als Teil der sozialökonomischen Volkshilfe TAV-Betriebe eröffnet er langzeitarbeitslosen Menschen neue berufliche Perspektiven. Jeder Einkauf wirkt somit doppelt positiv – sowohl für die Menschen als auch für die Umwelt.

„Ein Brautkleid, das einmal Glück gebracht hat, darf das ruhig noch einmal tun“, fasst Bernatz die Philosophie zusammen.