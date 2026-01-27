Haustür-Horror: Betrüger kassieren mit Nachnahme-Trick ab

Arglos öffnete Antonella aus Gablitz die Tür und zahlte 125 Euro für ein Paket, das niemand bestellt hatte. Im Karton wartete statt wertvoller Ware nur billiges Spielzeug.

Eine „Heute“-Leserin aus Gablitz (Niederösterreich) wurde zum Opfer eines perfiden Betrugs. Antonella öffnete arglos ihre Haustür und bezahlte 125 Euro für ein Paket, ohne zu wissen, dass es sich um eine Nachnahmesendung handelte, die niemand aus ihrer Familie bestellt hatte.

Da in Antonellas Haushalt regelmäßig Autoteile bestellt werden, erschien die Zustellung zunächst nicht verdächtig. Der Schock folgte beim Öffnen des Pakets: Statt hochwertiger Ware enthielt es lediglich einen beschädigten Werkzeugkoffer mit minderwertigem Plastikspielzeug. Weder Rechnung noch Lieferschein oder Kontaktdaten des angeblichen Absenders „Many Qian“ waren beigefügt.

Bekannte Betrugsmasche

Diese Masche folgt einem bekannten Betrugsmuster, bei dem unbestellte Waren per Nachnahme verschickt werden. Viele Empfänger zahlen in der Überrumpelung an der Haustür, besonders in Haushalten mit regelmäßigem Paketempfang.

Die Österreichische Post bestätigte auf Anfrage, dass bei Nachnahmesendungen die Übergabe erst nach Bezahlung erfolgt. Zahlungsbelege werden nur auf ausdrücklichen Wunsch ausgestellt.

Schutz möglich

Empfänger haben die Möglichkeit, verdächtige Pakete abzulehnen, wodurch diese kostenfrei an den Absender zurückgehen. Alternativ kann man die Sendung in einer Postfiliale hinterlegen lassen, um sie erst nach genauerer Prüfung abzuholen.

Für Antonella kommen diese Ratschläge zu spät – ihre 125 Euro sieht sie als verloren an.