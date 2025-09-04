Gift-Alarm: Dieser Nagellack löst Rückruf-Panik aus!

Gefährliche Chemie im Schönheitsprodukt: Ein beliebter Online-Händler muss einen roten Nagellack zurückrufen – die enthaltene Substanz birgt erhebliche Gesundheitsrisiken.

TEMU zieht Nagellack zurück

Der Online-Händler TEMU hat einen Rückruf für ein Nagellackprodukt eingeleitet. Grund für die Maßnahme ist der Nachweis des Schadstoffs Hydrochinon-Methyl-Ether, der laut CLP-Verordnung als krebserregend der Kategorie 2 (Verdacht auf krebserzeugende Wirkung beim Menschen) sowie als reproduktionstoxisch der Kategorie 2 (vermutlich fruchtbarkeitsgefährdend und fruchtschädigend) eingestuft ist. Die Substanz darf in kosmetischen Mitteln für Verbraucher in der EU nicht verwendet werden.

Die Verkaufsplattform informierte über Sicherheitsbedenken beim Produkt „Crimson Red LED/Cured Nail Polish Gel“. In einer Mitteilung an die Kunden räumte das Unternehmen ein, dass bei Qualitätskontrollen ein Sicherheitsproblem identifiziert wurde.

Betroffene Produkte

Das betroffene Produkt trägt die Identifikationsnummer 9722549915 sowie die Produkt-ID 601099795226601. Der vollständige Produktname lautet „Crimson Red LED/Cured Nail Polish Gel – Long-Lasting Glossy Finish, Alcohol-Free Salon-Quality Formula for Professional Manicures & Pedicures, Salon Quality Nails, Sleek Manicure Look, Highshine Nails, Fashionforward Users“.

Von der Rückrufaktion betroffen sind ausschließlich Käufer, die den Nagellack vor dem 24. August 2025 erworben haben. TEMU fordert diese Kunden auf, die Verwendung des Produkts umgehend einzustellen und es fachgerecht zu entsorgen.

Kundenservice

Das Unternehmen appelliert zudem: „Wenn Sie dieses Produkt jemandem angeboten oder verkauft haben oder wissen, dass es von jemandem verwendet wird, informieren Sie die betreffende Person bitte über diese Mitteilung.“

Laut TEMU wurden Kunden, deren Kontaktdaten vorliegen, bereits direkt über den Rückruf benachrichtigt. Das Unternehmen hat eine automatische Rückerstattung des Kaufpreises auf die ursprünglich verwendete Zahlungsmethode veranlasst.

Kunden, die noch keine entsprechende Benachrichtigung erhalten haben, werden gebeten, sich mit dem Support-Center in Verbindung zu setzen.