Glamour, Luxus & Geldregen: Roma-Hochzeit in Wien sorgt für Aufsehen

Glamour, Luxus und Geldregen: Eine Hochzeitsfeier, die ihresgleichen sucht. Ein Video einer prunkvollen Roma-Hochzeit in Wien geht derzeit auf sozialen Netzwerken viral. Der Anlass? Der schier unglaubliche Betrag, der den Musikern während des Festes als Trinkgeld überreicht wurde. Die Feier fand im exklusiven „White Palace“ statt, einer Hochzeitslocation, die für ihren Luxus und pompöse Dekorationen bekannt ist.

Das Brautpaar gab sich in Wien das Ja-Wort, bevor die Gäste zu einem Fest eingeladen wurden, das in jeder Hinsicht außergewöhnlich war. Ganz in Weiß dekoriert, mit einer üppigen Ausstattung, die von einigen als kitschig, von anderen jedoch als glanzvoll beschrieben wurde, bot die Feier ein Spektakel, das noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Luxus ohne Grenzen

Bekannt ist, dass bei solchen Festen weder an der Organisation noch an den Trinkgeldern gespart wird. Die Musiker, die das Fest begleiteten, wurden mit Geldscheinen in einer Weise bedacht, die in sozialen Medien für Staunen sorgte. Unter den prominenten Künstlern, die die Gäste unterhielten, waren die beliebten Sänger Nikola Ajdinovic, Zorana Micanovic und Barbike.

Doch der Höhepunkt war Zorana Micanovic, als die Gäste sie während ihres Liedes „Pozuri, Dragane“ regelrecht mit 100-Euro-Scheinen überhäuften. Laut Schätzungen sollen dabei mehrere Tausend Euro geflogen sein. Ein regelrechter Geldregen, der auf TikTok für Begeisterung sorgte.

Ein virales Phänomen

Das Video, das die Szenen zeigt, verbreitete sich rasend schnell und zog zahlreiche Reaktionen nach sich. Während einige die Feierlichkeiten als Beweis für die Großzügigkeit und die Liebe zum Detail lobten, kritisierten andere die offensichtliche Verschwendung. Dennoch zeigt das Fest eindrucksvoll die Bedeutung solcher Feiern innerhalb der Roma-Kultur, bei denen Gemeinschaft, Freude und der Ausdruck von Wohlstand im Mittelpunkt stehen.