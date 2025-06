Göttlicher Jackpot? Tausende wetten auf Jesus-Erscheinung bis 2025

Himmlische Rendite oder verlorenes Geld? Auf einer Wettplattform setzen Glücksspieler über 500.000 Dollar auf die baldige Rückkehr von Jesus Christus.

Über eine halbe Million Dollar setzen Wettbegeisterte derzeit auf der Plattform Polymarket auf die Frage, ob Jesus Christus bis Ende 2025 seine Wiederkunft feiern wird. Wie LADBible (britisches Unterhaltungsportal) berichtet, glauben trotz verschwindend geringer Chancen einige Nutzer fest an die Erfüllung dieser biblischen Prophezeiung.

Die dezentrale Wettplattform Polymarket, auf der üblicherweise politische Wahlen und andere weltliche Ereignisse im Mittelpunkt stehen, hat mit dieser religiösen Wette einen besonderen Markt geschaffen. Die überwältigende Mehrheit der Teilnehmer setzt ihr Geld auf „Nein“, doch etwa drei Prozent der Nutzer hoffen auf das Gegenteil – und auf eine entsprechende Auszahlung, sollte der Erlöser tatsächlich erscheinen.

Die Rückkehr Christi ist ein zentrales Element sowohl im christlichen als auch im islamischen Glauben. Nach biblischer Überlieferung zeigte sich Jesus nach Kreuzigung und Auferstehung noch einmal seinen Anhängern, bevor er in den Himmel auffuhr – mit dem Versprechen einer zweiten Ankunft, die laut religiösen Lehren noch aussteht.

Tausendjährige Theorie

Einige der Wetten stützen sich auf die „Theorie des tausendjährigen Tages“, wonach Christus 6000 Jahre nach der Erschaffung der Menschheit zurückkehren und ein Jahrtausend des Friedens einleiten soll. Diese Interpretation beruht auf der Vorstellung, dass jeder Schöpfungstag für ein Jahrtausend der Menschheitsgeschichte steht, wobei der „Samstag“ die Zeit göttlichen Friedens symbolisieren würde. Wissenschaftliche Erkenntnisse widersprechen dieser Theorie allerdings deutlich: Der moderne Mensch, Homo sapiens, bewohnt die Erde bereits seit rund 300.000 Jahren.

Fehlgeschlagene Vorhersagen

Im Laufe der Geschichte haben zahlreiche religiöse Gruppen und Einzelpersonen den Zeitpunkt der Wiederkunft Christi vorhergesagt – bislang stets vergeblich. Die Bibel selbst warnt davor, wenn sie betont, dass „niemand den Tag oder die Stunde“ der Rückkehr Christi kennen könne, was solche Vorhersagen grundsätzlich in Frage stellt. In den ersten fünf Monaten des Jahres 2025 ist Jesus Christus jedenfalls noch nicht erschienen.

Ob sich das bis Jahresende ändert, bleibt abzuwarten – für einige Wettfreudige steht dabei durchaus Nennenswertes auf dem Spiel.