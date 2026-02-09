Grammeln, Würste, Tradition: 30.000 Besucher stürmen serbisches Kulinarik-Paradies

Ein Dorf mit tausend Einwohnern, das an zwei Tagen 30.000 Besucher anzieht – in Belo Blato dreht sich alles um Wurstspezialitäten und kulinarisches Erbe.

Das Wurstfest (Kobasicijada) von Belo Blato hat am Wochenende wieder tausende Besucher in das kleine Dorf im Banat in Serbien gelockt. Bei der größten gastronomischen Veranstaltung in der Vojvodina (autonome Provinz in Nordserbien) verwandelte sich der beschauliche Ort mit seinen knapp tausend Einwohnern in einen Hotspot für Liebhaber traditioneller Fleischspezialitäten. Besonders begehrt waren die frischen Grammeln und Hauswürste, die für 1600 beziehungsweise 900 Dinar pro Kilo über die Theken gingen.

„Wir bewahren mit diesem Fest ein Stück unserer Vergangenheit“, erklärt Organisator Milan Nedeljkov. „Von den etwa zehn Veranstaltungen in Belo Blato ist diese definitiv die größte und hat mittlerweile regionalen und internationalen Charakter.“ Das Ziel sei klar: „Wir holen alte gastronomische Traditionen aus der Vergessenheit und geben sie an die jüngere Generation weiter, damit sie das kulinarische Erbe ihrer Vorfahren weiterleben lassen können.“

Das zweitägige Fest bot den Besuchern eine breite Palette an Schweinefleischspezialitäten, aber auch andere hausgemachte Produkte fanden reißenden Absatz. Vince Horvat aus Srbobran präsentierte stolz sein Angebot: „Bei uns gibt es Schafgulasch, gebratene Würste und Langos mit typisch ungarischen Aromen. Dazu kommen unsere Räucherwaren wie Wurst und Speck sowie Sülze – alles nach traditionellen ungarischen Rezepten hergestellt.“

Direkter Erzeugerverkauf

Für viele Besucher liegt der Reiz des Festes in der Möglichkeit, direkt vom Erzeuger zu kaufen. „Hier weiß man genau, woher die Produkte kommen und wer sie herstellt“, schwärmt Andrea Mak aus Muzlja. „Die Verkäufer verarbeiten ihre eigenen Tiere, und von ihnen haben wir Speck, Wurst und Honig erworben.“ Die Vielfalt beeindruckt sie besonders: „Man kann alles probieren – von Craft-Bier über Schnaps und Wein bis hin zu gesunden Produkten und Gewürzen. Die Atmosphäre ist einfach großartig, man isst gut, trinkt gut, kommt ins Gespräch und lernt die Produzenten kennen. So wissen wir später, an wen wir uns wenden können, wenn uns etwas besonders gut geschmeckt hat.“

Wirtschaftlicher Aufschwung

Belo Blato steht exemplarisch für den Wandel in der Region. Früher war das multiethnische Dorf ein Zentrum der Schilfwirtschaft und Fischerei – Erwerbszweige, die heute nahezu verschwunden sind. Viele Einwohner haben den Ort verlassen, während die Verbliebenen im Gastronomieangebot eine neue wirtschaftliche Perspektive gefunden haben.

„In den letzten Jahren zeigt diese Veranstaltung einen kontinuierlichen Aufwärtstrend“, berichtet Sanja Petrovic, Direktorin der Tourismusorganisation Zrenjanin. „Mehr als 30.000 Besucher kommen während der zwei Festtage in das kleine Dorf – ein enormer Erfolg und deshalb eine sehr wichtige Veranstaltung für Zrenjanin.“ Die Qualität der lokalen Produkte spricht für sich: „Die Wurst aus Belo Blato trägt in diesem Jahr die Auszeichnung ‚Bestes Produkt der Vojvodina‘, was zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

Das Programm bot neben kulinarischen Genüssen auch Einblicke in alte Handwerkstraditionen: Am Samstag konnten die Besucher eine traditionelle Schweineschlachtung im Banat-Stil miterleben, während am Sonntag ein Wettbewerb im Wurstfüllen für Spannung sorgte.