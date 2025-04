Großschmuggel am Flughafen Wien: 78 Kilo Wasserpfeifentabak entdeckt

Bei der routinemäßigen Sicherheitskontrolle im Transitbereich des Flughafens Wien wurden im Gepäck einer Reisenden, die auf dem Weg nach Kopenhagen war, Unstimmigkeiten festgestellt. Die Zöllner wurden umgehend zur Kontrolle beigezogen.

Die mutmaßliche Schmugglerin, eine 59-jährige niederländische Staatsbürgerin, reiste aus Kairo über Wien nach Kopenhagen und hatte insgesamt drei Gepäckstücke aufgegeben. Bei der eingehenden Kontrolle sämtlicher Gepäckstücke fanden die Zollbeamten eine Gesamtmenge von 78 Kilogramm Wasserpfeifentabak.

Der Tabak wurde umgehend beschlagnahmt und gegen die Niederländerin wurde ein Finanzstrafverfahren eingeleitet.

„Der Zoll ist eine tragende Säule für Fairness und Ordnung in unserem Wirtschaftssystem. Dieser erfolgreiche Einsatz am Flughafen Wien zeigt, wie wichtig konsequente Kontrollen im Kampf gegen Schmuggel und Steuerbetrug sind. Mein Ziel als Staatssekretärin ist klar: Wir schützen österreichische Unternehmen, sichern Steuereinnahmen und sorgen dafür, dass sich Leistung in unserem Land lohnt“, so Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl.